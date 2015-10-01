Курси валют у Дніпро

Додано: Пон 18 лют, 2019 17:00

Дата: 18 февраля 2019 г. 16.58

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,10/27,17 UAH/USD (с утра – 27,13/27,20-22 UAH/USD, к полудню - 27,12/27,18 UAH/USD)

€ – 30,75/30,90 UAH/EUR (с утра – 30,75/30,90-93 UAH/EUR, к полудню - 30,73/30,90 UAH/EUR)

RUB – 0,400/0,408 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,410 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,410 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги понедельника с изрядным опозданием – клиенты никак не желали «просыпаться».

Лишь к 11.00 появились первые низколиквидные сделки на фоне рвновесия покупок и продаж.



Это настроение, в комплекте с «ползучим» снижением цен в наличной паре доллар-гривня сохранилось до полудня.



К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились, немного сузив спред, реагируя на вялотекущую динамику курса доллара на межбанке: 27,12/27,18 UAH/USD, евро – 30,73/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность низкая и «вялая». На рынке равновесие покупок и продаж.



После обеда на рынке Днепра был сформирован устойчивый нисходящий тренд в паре доллар-гривня в ответ на сохранившуюся коррекцию безналичной пары доллар-гривня на валютном межбанке в это же время.



Кроме того, дилеры Днепра снижали действующие цены, небезуспешно стараясь сохранить равновесие покупок и продаж.



По итогам дня равновесие спроса и предложение на рынке Днепра удалось сохранить, но это не спасло ликвидность сессии от потерь – обороты, заслужив от оптовиков Днепра «тройку», немного ухудшили показатели предыдущей сессии.