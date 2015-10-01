Курси валют у Дніпро

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 14 лют, 2019 12:14
К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня выросли, реагируя на отскок курса доллара на межбанке: 27,14/27,20 UAH/USD, евро – 30,70/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая, хотя и прибавила по сравнению с открытием. На рынке равновесие покупок и продаж.
Додано: Чет 14 лют, 2019 16:55
Дата: 14 февраля 2019 г. 16.54
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,18/27,28 UAH/USD (с утра – 27,10/27,18 UAH/USD, к полудню - 27,14/27,20 UAH/USD)
€ – 30,85/30,98 UAH/EUR (с утра – 30,70/30,90 UAH/EUR, к полудню - 30,70/30,90 UAH/EUR)
RUB – 0,400/0,411 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,410 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,410 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, с низкой ликвидностью.
До 11.32 эта сбалансированность покупок и продаж сохранилась, не нуждаясь в поддержке ценовыми ревизиями. Затем на валютном межбанке последовал разворот пары доллар-гривня вверх, вызвав закономерную реакцию на рынке наличных Днепра.
К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня выросли, реагируя на отскок курса доллара на межбанке: 27,14/27,20 UAH/USD, евро – 30,70/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая, хотя и прибавила по сравнению с открытием. На рынке равновесие покупок и продаж.
После обеда на рынке Днепра сохранился восходящий тренд в паре доллар-гривня, подпитываемые ростом курса безналичного «американца» на межбанке.
Кроме того, дилеры Днепра поднимали цены, небезуспешно стараясь сохранить равновесие покупок и продаж.
Последнее удалось в полной мере, обеспечив хороший результат на участке ликвидности. Обороты, заслужив от валютчиков оптового сегмента Днепра «четверку с минусом», констатировали незначительное снижение показателей предыдущей сессии.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:53
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 15 февраля с уровней: доллар – 27,05/27,35 UAH/USD, евро – 30,40/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,385/0,410 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.
Евро по сравнению с 14 февраля по спросу и по оферам вырос на 10,0 коп.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 14 февраля по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу повысилось до отметки $1,1295, понизившись к $1,1282 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев до $1,1276 на открытии торгов в Европе.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:02
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 15 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,15/27,25 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 5,0 коп., офера прибавили 7,0 коп.), евро – 30,80/30,98 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 февраля спрос повысился на 10 коп., офера стали выше на 8,0 коп.), рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 15 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалось преобладание клиентского «приноса».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,15/27,25 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 5,0 коп., офера прибавили 7,0 коп.), евро – 30,80/30,98 UAH/EUR (по сравнению с открытием 14 февраля спрос повысился на 10 коп., офера стали выше на 8,0 коп.), рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 15 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра оферов со стороны клиентов было больше.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:21
К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня сузили спред, реагируя на вялотекущую динамику курса доллара на межбанке: 27,15/27,24 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая, хотя и прибавила по сравнению с открытием. На рынке равновесие покупок и продаж, сменившее утреннее преобладание клиентских оферов.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 16:21
Дата: 15 февраля 2019 г. 16.20
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,15/27,22 UAH/USD (с утра – 27,15/27,258 UAH/USD, к полудню - 27,15/27,24 UAH/USD)
€ – 30,75/30,90 UAH/EUR (с утра – 30,80/30,98 UAH/EUR, к полудню - 30,75/30,95 UAH/EUR)
RUB – 0,400/0,409 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,410 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,410 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях преобладания клиентского предложения валюты.
До полудня доминирование клиентского «приноса» постепенно сменялось вхождением местного рынка в равновесие спроса и оферов.
К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня сузили спред, реагируя на вялотекущую динамику курса доллара на межбанке: 27,15/27,24 UAH/USD, евро – 30,75/30,95 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая, хотя и прибавила по сравнению с открытием. На рынке равновесие покупок и продаж, сменившее утреннее преобладание клиентских оферов.
После обеда на рынке Днепра был сформирован нисходящий тренд в паре доллар-гривня в ответ на коррекцию безналичной пары доллар-гривня на валютном межбанке в это же время.
Кроме того, дилеры Днепра снижали действующие цены, небезуспешно стараясь сохранить равновесие покупок и продаж.
Последнее удалось в полной мере, обеспечив хороший результат на участке ликвидности. Обороты, заслужив от валютчиков оптового сегмента Днепра «четверку с минусом», констатировали повторение показателей предыдущей сессии.
Додано: Пон 18 лют, 2019 09:52
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 18 февраля с уровней: доллар – 27,05/27,35 UAH/USD, евро – 30,40/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,385/0,410 UAH/RUB.
По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Евро по сравнению с 15 февраля по спросу и по оферам не изменился.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 15 февраля по спросу и по предложению прибавил по 30 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1293, поднявшись к $1,1315 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев до $1,1310 на открытии торгов в Европе.
Додано: Пон 18 лют, 2019 10:43
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 18 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,13/27,20-22 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 2,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп.), евро – 30,75/30,90-93 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 февраля спрос понизился на 5 коп., офера стали ниже на 5,0-8,0 коп.), рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 18 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась тишина, клиенты еще не проснулся.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,13/27,20-22 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос просел на 2,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп.), евро – 30,75/30,90-93 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 февраля спрос понизился на 5 коп., офера стали ниже на 5,0-8,0 коп.), рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 18 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.
Додано: Пон 18 лют, 2019 12:24
К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились, немного сузив спред, реагируя на вялотекущую динамику курса доллара на межбанке: 27,12/27,18 UAH/USD, евро – 30,73/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность низкая. На рынке равновесие покупок и продаж.
Додано: Пон 18 лют, 2019 17:00
Дата: 18 февраля 2019 г. 16.58
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,10/27,17 UAH/USD (с утра – 27,13/27,20-22 UAH/USD, к полудню - 27,12/27,18 UAH/USD)
€ – 30,75/30,90 UAH/EUR (с утра – 30,75/30,90-93 UAH/EUR, к полудню - 30,73/30,90 UAH/EUR)
RUB – 0,400/0,408 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,410 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,410 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги понедельника с изрядным опозданием – клиенты никак не желали «просыпаться».
Лишь к 11.00 появились первые низколиквидные сделки на фоне рвновесия покупок и продаж.
Это настроение, в комплекте с «ползучим» снижением цен в наличной паре доллар-гривня сохранилось до полудня.
К 12.10 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились, немного сузив спред, реагируя на вялотекущую динамику курса доллара на межбанке: 27,12/27,18 UAH/USD, евро – 30,73/30,90 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность низкая и «вялая». На рынке равновесие покупок и продаж.
После обеда на рынке Днепра был сформирован устойчивый нисходящий тренд в паре доллар-гривня в ответ на сохранившуюся коррекцию безналичной пары доллар-гривня на валютном межбанке в это же время.
Кроме того, дилеры Днепра снижали действующие цены, небезуспешно стараясь сохранить равновесие покупок и продаж.
По итогам дня равновесие спроса и предложение на рынке Днепра удалось сохранить, но это не спасло ликвидность сессии от потерь – обороты, заслужив от оптовиков Днепра «тройку», немного ухудшили показатели предыдущей сессии.
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