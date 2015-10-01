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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 09:47
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 19 февраля с уровней: доллар – 26,95/27,25 UAH/USD, евро – 30,35/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,385/0,410 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.
Евро по сравнению с 18 февраля по спросу и по оферам стал ниже на 5,0 коп.
Наличный рубль во вторника по сравнению с дебютом 18 февраля по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1309, понизившись к $1,1304 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев до $1,12995 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 10:46
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 19 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,07/27,13 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 6,0 коп., офера потеряли 7,0-9,0 коп.), евро – 30,70/30,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 февраля спрос понизился на 5 коп., офера стали ниже на столько же), рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера упали на 20 пунктов).
На открытии торгов 19 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась тишина, клиенты еще не проснулся.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,07/27,13 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 6,0 коп., офера потеряли 7,0-9,0 коп.), евро – 30,70/30,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 февраля спрос понизился на 5 коп., офера стали ниже на столько же), рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера упали на 20 пунктов).
На старте торгов 19 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.
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