Курси валют у Дніпро

Додано: Вів 19 лют, 2019 16:43

Дата: 19 февраля 2019 г. 16.42



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,06/27,13 UAH/USD (с утра – 27,07/27,13 UAH/USD, к полудню - 27,07/27,13 UAH/USD)

€ – 30,65/30,80 UAH/EUR (с утра – 30,70/30,85 UAH/EUR, к полудню - 30,70/30,88 UAH/EUR)

RUB – 0,402/0,408 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,408 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,408 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги вторника, как и накануне, с изрядным опозданием – клиенты никак не желали «просыпаться». Лишь к 11.00 появились первые низколиквидные сделки на фоне равновесия покупок и продаж.



Это настроение, способствовавшее курсовой стабильности в наличной паре доллар-гривня, сохранилось до полудня. В немалой степени этот баланс стал следствием относительной курсовой стабильности безналичной пары доллар-гривня на торгах валютного межбанка.



К 12.01 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня не изменились, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,07/27,13 UAH/USD, евро – 30,70/30,88 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая. На рынке равновесие покупок и продаж. Дилеры отмечают непосредственное влияние на настроения клиентов ситуации на валютном межбанке.



После обеда на рынке Днепра был сформировано устойчивое равновесие спроса и предложения в паре доллар-гривня, которое почти не нуждалось в ценовой поддержке. При этом наличная пара евро-гривня теряла в цене, реагируя на динамику пары евро-доллар «в миру».



По итогам вторника на наличном рынке Днепра баланс спроса и оферов, который продержался всю сессию. Полагаю, это обстоятельство обеспечило заметный прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», заметно улучшили «посредственные» показатели предыдущей сессии.