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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 09:47
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 19 февраля с уровней: доллар – 26,95/27,25 UAH/USD, евро – 30,35/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,385/0,410 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.
Евро по сравнению с 18 февраля по спросу и по оферам стал ниже на 5,0 коп.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 18 февраля по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1309, понизившись к $1,1304 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев до $1,12995 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 10:46
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 19 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,07/27,13 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 6,0 коп., офера потеряли 7,0-9,0 коп.), евро – 30,70/30,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 февраля спрос понизился на 5 коп., офера стали ниже на столько же), рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера упали на 20 пунктов).
На открытии торгов 19 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась тишина, клиенты еще не проснулся.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,07/27,13 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 6,0 коп., офера потеряли 7,0-9,0 коп.), евро – 30,70/30,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 февраля спрос понизился на 5 коп., офера стали ниже на столько же), рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера упали на 20 пунктов).
На старте торгов 19 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 12:10
К 12.01 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня не изменились, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,07/27,13 UAH/USD, евро – 30,70/30,88 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая. На рынке равновесие покупок и продаж. Дилеры отмечают непосредственное влияние на настроения клиентов ситуации на валютном межбанке.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 16:43
Дата: 19 февраля 2019 г. 16.42
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,06/27,13 UAH/USD (с утра – 27,07/27,13 UAH/USD, к полудню - 27,07/27,13 UAH/USD)
€ – 30,65/30,80 UAH/EUR (с утра – 30,70/30,85 UAH/EUR, к полудню - 30,70/30,88 UAH/EUR)
RUB – 0,402/0,408 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,408 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,408 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги вторника, как и накануне, с изрядным опозданием – клиенты никак не желали «просыпаться». Лишь к 11.00 появились первые низколиквидные сделки на фоне равновесия покупок и продаж.
Это настроение, способствовавшее курсовой стабильности в наличной паре доллар-гривня, сохранилось до полудня. В немалой степени этот баланс стал следствием относительной курсовой стабильности безналичной пары доллар-гривня на торгах валютного межбанка.
К 12.01 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня не изменились, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,07/27,13 UAH/USD, евро – 30,70/30,88 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая. На рынке равновесие покупок и продаж. Дилеры отмечают непосредственное влияние на настроения клиентов ситуации на валютном межбанке.
После обеда на рынке Днепра был сформировано устойчивое равновесие спроса и предложения в паре доллар-гривня, которое почти не нуждалось в ценовой поддержке. При этом наличная пара евро-гривня теряла в цене, реагируя на динамику пары евро-доллар «в миру».
По итогам вторника на наличном рынке Днепра баланс спроса и оферов, который продержался всю сессию. Полагаю, это обстоятельство обеспечило заметный прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», заметно улучшили «посредственные» показатели предыдущей сессии.
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Додано: Сер 20 лют, 2019 09:53
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 20 февраля с уровней: доллар – 26,95/27,25 UAH/USD, евро – 30,35/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,415 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с 19 февраля по спросу и по оферам не претерпел изменений.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 10 февраля по спросу и по предложению прибавил по 20 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1342, понизившись к $1,1338 на закрытии азиатской сессии форекса и снова вернувшись до $1,1342 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Сер 20 лют, 2019 10:39
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 20 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,00-02/27,08-10 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 5,0-7,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп.), евро – 30,62-67/30,85-88 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 февраля спрос понизился на 3,0-8,0 коп., офера стали выше на 3,0 коп.), рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и офера не изменились).
На открытии торгов 20 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась вялотекущая сбалансированная торговля.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,00-02/27,08-10 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 5,0-7,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп.), евро – 30,62-67/30,85-88 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 февраля спрос понизился на 3,0-8,0 коп., офера стали выше на 3,0 коп.), рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и офера не изменились).
На старте торгов 20 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра очень реальные сделки были в балансе.
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