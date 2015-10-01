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Курси валют у Дніпро
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 09:47
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 19 февраля с уровней: доллар – 26,95/27,25 UAH/USD, евро – 30,35/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,385/0,410 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.
Евро по сравнению с 18 февраля по спросу и по оферам стал ниже на 5,0 коп.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 18 февраля по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1309, понизившись к $1,1304 на закрытии азиатской сессии форекса и снова просев до $1,12995 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 10:46
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 19 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,07/27,13 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 6,0 коп., офера потеряли 7,0-9,0 коп.), евро – 30,70/30,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 февраля спрос понизился на 5 коп., офера стали ниже на столько же), рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера упали на 20 пунктов).
На открытии торгов 19 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась тишина, клиенты еще не проснулся.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,07/27,13 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос просел на 6,0 коп., офера потеряли 7,0-9,0 коп.), евро – 30,70/30,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 18 февраля спрос понизился на 5 коп., офера стали ниже на столько же), рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос не изменился, офера упали на 20 пунктов).
На старте торгов 19 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра реальные сделки отсутствовали.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 12:10
К 12.01 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня не изменились, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,07/27,13 UAH/USD, евро – 30,70/30,88 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая. На рынке равновесие покупок и продаж. Дилеры отмечают непосредственное влияние на настроения клиентов ситуации на валютном межбанке.
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Додано: Вів 19 лют, 2019 16:43
Дата: 19 февраля 2019 г. 16.42
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,06/27,13 UAH/USD (с утра – 27,07/27,13 UAH/USD, к полудню - 27,07/27,13 UAH/USD)
€ – 30,65/30,80 UAH/EUR (с утра – 30,70/30,85 UAH/EUR, к полудню - 30,70/30,88 UAH/EUR)
RUB – 0,402/0,408 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,408 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,408 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги вторника, как и накануне, с изрядным опозданием – клиенты никак не желали «просыпаться». Лишь к 11.00 появились первые низколиквидные сделки на фоне равновесия покупок и продаж.
Это настроение, способствовавшее курсовой стабильности в наличной паре доллар-гривня, сохранилось до полудня. В немалой степени этот баланс стал следствием относительной курсовой стабильности безналичной пары доллар-гривня на торгах валютного межбанка.
К 12.01 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня не изменились, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей: 27,07/27,13 UAH/USD, евро – 30,70/30,88 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая. На рынке равновесие покупок и продаж. Дилеры отмечают непосредственное влияние на настроения клиентов ситуации на валютном межбанке.
После обеда на рынке Днепра был сформировано устойчивое равновесие спроса и предложения в паре доллар-гривня, которое почти не нуждалось в ценовой поддержке. При этом наличная пара евро-гривня теряла в цене, реагируя на динамику пары евро-доллар «в миру».
По итогам вторника на наличном рынке Днепра баланс спроса и оферов, который продержался всю сессию. Полагаю, это обстоятельство обеспечило заметный прогресс на участке ликвидности – обороты, заслужив от оптовиков Днепра «твердую четверку», заметно улучшили «посредственные» показатели предыдущей сессии.
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Додано: Сер 20 лют, 2019 09:53
Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 20 февраля с уровней: доллар – 26,95/27,25 UAH/USD, евро – 30,35/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,415 UAH/RUB.
По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с 19 февраля по спросу и по оферам не претерпел изменений.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 10 февраля по спросу и по предложению прибавил по 20 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,1342, понизившись к $1,1338 на закрытии азиатской сессии форекса и снова вернувшись до $1,1342 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Сер 20 лют, 2019 10:39
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 20 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,00-02/27,08-10 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 5,0-7,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп.), евро – 30,62-67/30,85-88 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 февраля спрос понизился на 3,0-8,0 коп., офера стали выше на 3,0 коп.), рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и офера не изменились).
На открытии торгов 20 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась вялотекущая сбалансированная торговля.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,00-02/27,08-10 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос просел на 5,0-7,0 коп., офера потеряли 3,0-5,0 коп.), евро – 30,62-67/30,85-88 UAH/EUR (по сравнению с открытием 19 февраля спрос понизился на 3,0-8,0 коп., офера стали выше на 3,0 коп.), рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и офера не изменились).
На старте торгов 20 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки были в балансе.
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Додано: Сер 20 лют, 2019 12:32
К 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня заметно сузили спред, удерживаясь, по сути, на месте сбалансированной торговлей: 27,02/27,08 UAH/USD, евро – 30,67/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая. На рынке равновесие покупок и продаж. Дилеры отмечают непосредственное влияние на настроения клиентов ситуации на валютном межбанке.
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Додано: Сер 20 лют, 2019 17:00
Дата: 20 февраля 2019 г. 16.58
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,0-02/27,06-08 UAH/USD (с утра – 27,00-02/27,08-10 UAH/USD, к полудню - 27,02/27,08 UAH/USD)
€ – 30,65/30,83 UAH/EUR (с утра – 30,62-67/30,85-88 UAH/EUR, к полудню - 30,67/30,85 UAH/EUR)
RUB – 0,400/0,408 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,408 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,408 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги среды в низколиквидном равновесии покупок и продаж пары доллар-гривня.
Стабильность, установившаяся с 10.15 Киева на торгах безналичным «американцем» на валютном межбанке позволила валютчикам «неформального» рынка Днепра начать сужение спреда. Этому процессу также способствовало текущее равновесие покупок и продаж.
К 12.20 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня заметно сузили спред, удерживаясь, по сути, на месте сбалансированной торговлей: 27,02/27,08 UAH/USD, евро – 30,67/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая. На рынке равновесие покупок и продаж. Дилеры отмечают непосредственное влияние на настроения клиентов ситуации на валютном межбанке.
После обеда на рынке Днепра был сохранено устойчивое равновесие спроса и предложения в паре доллар-гривня, которое почти не нуждалось в ценовой поддержке. При этом наличная пара доллар-гривня ограничилась незначительной коррекцией менее значимых оферов. Биды наши валютчики «не трогали», опасаясь падения клиентского «приноса».
По итогам среды на наличном рынке Днепра баланс спроса и оферов
продержался всю сессию. Однако, в отличие от предыдущей сессии, это обстоятельство не спасло наличный рынок от незначительного снижения – обороты, заслужив от оптовиков Днепра «четверку с минусом», немного понизили «хорошие» показатели предыдущей сессии.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 09:50
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 20 февраля с уровней: доллар – 26,90/27,20 UAH/USD, евро – 30,35/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,415 UAH/RUB.
По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с 20 февраля по спросу и по оферам не претерпел изменений.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 20 февраля по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1340, просев к $1,1334 на закрытии азиатской сессии форекса и снова вернувшись до $1,1337 на открытии торгов в Европе.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 10:49
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 21 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,95-97/27,03-04 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 3,0-5,0 коп., офера потеряли столько же), евро – 30,60-63/30,77-80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 февраля спрос понизился на 2,0-4,0 коп., офера стали ниже на 8,0-11,0 коп.), рубль - 0,403/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 30 пунктов, офера прибавили 20 пунктов).
На открытии торгов 21 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась вялотекущая и низколиквидная сбалансированная торговля.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,95-97/27,03-04 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос просел на 3,0-5,0 коп., офера потеряли столько же), евро – 30,60-63/30,77-80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 20 февраля спрос понизился на 2,0-4,0 коп., офера стали ниже на 8,0-11,0 коп.), рубль - 0,403/0,410 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 30 пунктов, офера прибавили 20 пунктов).
На старте торгов 21 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки были в балансе.
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