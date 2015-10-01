Курси валют у Дніпро

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 21 лют, 2019 12:09
[color=#008000]К 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились и сузили спред, сопровождаясь сбалансированной торговлей: 26,95/27,02 UAH/USD, евро – 30,60/30,75 UAH/EUR, рубль - 0,403/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая. На рынке равновесие покупок и продаж. Дилеры отмечают непосредственное влияние на настроения клиентов ситуации на валютном межбанке.[/color]
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