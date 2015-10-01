Курси валют у Дніпро

|
|
|
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 21 лют, 2019 12:09
К 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились и сузили спред, сопровождаясь сбалансированной торговлей: 26,95/27,02 UAH/USD, евро – 30,60/30,75 UAH/EUR, рубль - 0,403/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая. На рынке равновесие покупок и продаж. Дилеры отмечают непосредственное влияние на настроения клиентов ситуации на валютном межбанке.
Додано: Чет 21 лют, 2019 16:39
Дата: 21 февраля 2019 г. 16.35
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,02/27,10 UAH/USD (с утра – 26,95-97/27,03-04 UAH/USD, к полудню - 26,95/27,02 UAH/USD)
€ – 30,65/30,85 UAH/EUR (с утра – 30,60-63/30,77-80 UAH/EUR, к полудню - 30,67/30,85 UAH/EUR)
RUB – 0,403/0,411 UAH/RUB (с утра - 0,403/0,410 UAH/RUB, к полудню - 0,403/0,410 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги четверга в низколиквидном равновесии покупок и продаж пары доллар-гривня.
До полудня нисходящий тренд в безналичной паре доллар-гривня стал главным источником коррекции цен наличного «американца».
Кроме того, дилеры наличного рынка Днепра дисконтировали действующие цены, стараясь удержать равновесие покупок и продаж.
К 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились и сузили спред, сопровождаясь сбалансированной торговлей: 26,95/27,02 UAH/USD, евро – 30,60/30,75 UAH/EUR, рубль - 0,403/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая. На рынке равновесие покупок и продаж. Дилеры отмечают непосредственное влияние на настроения клиентов ситуации на валютном межбанке.
После обеда на рынке Днепра в синхроне с переменами на валютном межбанке сформировался восходящий тренд во всех работавшихся валютах.
По итогам четверга на наличном рынке Днепра баланс спроса и оферов
продержался всю сессию. Это позволило сохранить итоговую ликвидность на приличном уровне – обороты, заслужив от дилеров опта наличного рынка Днепра «четверку с минусом», повторили не самые худшие показатели предыдущей сессии.
|