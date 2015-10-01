Курси валют у Дніпро

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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 21 лют, 2019 12:09
К 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились и сузили спред, сопровождаясь сбалансированной торговлей: 26,95/27,02 UAH/USD, евро – 30,60/30,75 UAH/EUR, рубль - 0,403/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая. На рынке равновесие покупок и продаж. Дилеры отмечают непосредственное влияние на настроения клиентов ситуации на валютном межбанке.
Додано: Чет 21 лют, 2019 16:39
Дата: 21 февраля 2019 г. 16.35
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 27,02/27,10 UAH/USD (с утра – 26,95-97/27,03-04 UAH/USD, к полудню - 26,95/27,02 UAH/USD)
€ – 30,65/30,85 UAH/EUR (с утра – 30,60-63/30,77-80 UAH/EUR, к полудню - 30,67/30,85 UAH/EUR)
RUB – 0,403/0,411 UAH/RUB (с утра - 0,403/0,410 UAH/RUB, к полудню - 0,403/0,410 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги четверга в низколиквидном равновесии покупок и продаж пары доллар-гривня.
До полудня нисходящий тренд в безналичной паре доллар-гривня стал главным источником коррекции цен наличного «американца».
Кроме того, дилеры наличного рынка Днепра дисконтировали действующие цены, стараясь удержать равновесие покупок и продаж.
К 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились и сузили спред, сопровождаясь сбалансированной торговлей: 26,95/27,02 UAH/USD, евро – 30,60/30,75 UAH/EUR, рубль - 0,403/0,410 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая. На рынке равновесие покупок и продаж. Дилеры отмечают непосредственное влияние на настроения клиентов ситуации на валютном межбанке.
После обеда на рынке Днепра в синхроне с переменами на валютном межбанке сформировался восходящий тренд во всех работавшихся валютах.
По итогам четверга на наличном рынке Днепра баланс спроса и оферов
продержался всю сессию. Это позволило сохранить итоговую ликвидность на приличном уровне – обороты, заслужив от дилеров опта наличного рынка Днепра «четверку с минусом», повторили не самые худшие показатели предыдущей сессии.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:46
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 22 февраля с уровней: доллар – 26,85/27,15 UAH/USD, евро – 30,30/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,415 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с 21 февраля по спросу и по оферам стал ниже на 5,0 коп.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 21 февраля по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1336, поднявшись к $1,1347 на закрытии азиатской сессии форекса и снова вернувшись до $1,1344 на открытии торгов в Европе.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:10
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 22 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,02/27,10 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 5,0-7,0 коп., офера прибавили 6,0-7,0 коп.), евро – 30,67/30,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 февраля спрос повысился на 5,0-8,0 коп., офера стали выше на столько же), рубль - 0,403/0,412 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 10 пунктов, офера прибавили 20 пунктов).
На открытии торгов 22 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась низколиквидная по-утреннему сбалансированная торговля.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,02/27,10 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 5,0-7,0 коп., офера прибавили 6,0-7,0 коп.), евро – 30,67/30,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 февраля спрос повысился на 5,0-8,0 коп., офера стали выше на столько же), рубль - 0,403/0,412 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 10 пунктов, офера прибавили 20 пунктов).
На старте торгов 22 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки были в балансе.
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