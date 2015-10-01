Курси валют у Дніпро

Додано: Чет 28 лют, 2019 17:05

Дата: 28 февраля 2019 г. 16.55



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,86/26,94 UAH/USD (с утра – 26,85/26,93 UAH/USD, к полудню - 26,87/26,93 UAH/USD)

€ – 30,53/30,70 UAH/EUR (с утра – 30,50/30,70 UAH/EUR, к полудню - 30,53/30,70 UAH/EUR)

RUB – 0,402/0,408 UAH/RUB (с утра - 0,402/0,408 UAH/RUB, к полудню - 0,402/0,408 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги четверга довольно широкими «пристрелочными» курсами, которые, тем не менее, сопровождались равновесием покупок и продаж.



До полудня из-за текущей сбалансированности спроса и предложения наличный рынок Днепра мало обращал внимание на динамичную коррекцию безналичной пары доллар-гривня на межбанке. Однако появившиеся на рынке нерезиденты, покупки которых вызвали разворот тренда на межбанке в «зеленом» секторе, заставили дилеров-«неформалов» Днепра задуматься о переменах.



К 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня немного повысились, реагируя на перемены в настроениях безналичной пары доллар-гривня: 26,87/26,93 UAH/USD, евро – 30,57/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,408 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая, хотя рынок сбалансированный.



После обеда на рынке Днепра равновесие спроса и предложения не было нарушено. На этом фоне местные валютчики и их клиенты снова перестали интересоваться межбанком, а действующие цены в наличной паре доллар-гривня ограничились симметричным расширением спреда.



По итогам дня на рынке наличных Днепра баланс спроса и предложения, позволивший завершить торги четверга с приличными оборотами - ликвидность, заслужив от дилеров оптового сегмента Днепра «четверку с минусом», повторила показатели предыдущей сессии.