|
|
|
Курси валют у Дніпро
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
|
|
|
Додано: Чет 28 лют, 2019 10:46
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 28 февраля показал следующие широкие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,85/26,93 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос упал на 13,0 коп., офера потеряли 14,0 коп.), евро – 30,50/30,70 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 февраля спрос понизился на 15,0 коп., офера стали ниже на 20,0 коп.), рубль - 0,402/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 20 пунктов).
На открытии торгов 28 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась двусторонняя низколиквидная торговля.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,85/26,93 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос упал на 13,0 коп., офера потеряли 14,0 коп.), евро – 30,50/30,70 UAH/EUR (по сравнению с открытием 27 февраля спрос понизился на 15,0 коп., офера стали ниже на 20,0 коп.), рубль - 0,402/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение потеряли по 20 пунктов).
На старте торгов 28 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки проходили в балансе.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 71332
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4685 раз.
- Подякували: 8692 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 28 лют, 2019 12:20
К 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня немного повысились, реагируя на перемены в настроениях безналичной пары доллар-гривня: 26,87/26,93 UAH/USD, евро – 30,570/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,408 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая, хотя рынок сбалансированный.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 71332
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4685 раз.
- Подякували: 8692 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 28 лют, 2019 17:05
Дата: 28 февраля 2019 г. 16.55
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,86/26,94 UAH/USD (с утра – 26,85/26,93 UAH/USD, к полудню - 26,87/26,93 UAH/USD)
€ – 30,53/30,70 UAH/EUR (с утра – 30,50/30,70 UAH/EUR, к полудню - 30,53/30,70 UAH/EUR)
RUB – 0,402/0,408 UAH/RUB (с утра - 0,402/0,408 UAH/RUB, к полудню - 0,402/0,408 UAH/RUB).
Рынок наличных Днепра начал торги четверга довольно широкими «пристрелочными» курсами, которые, тем не менее, сопровождались равновесием покупок и продаж.
До полудня из-за текущей сбалансированности спроса и предложения наличный рынок Днепра мало обращал внимание на динамичную коррекцию безналичной пары доллар-гривня на межбанке. Однако появившиеся на рынке нерезиденты, покупки которых вызвали разворот тренда на межбанке в «зеленом» секторе, заставили дилеров-«неформалов» Днепра задуматься о переменах.
К 12.14 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня немного повысились, реагируя на перемены в настроениях безналичной пары доллар-гривня: 26,87/26,93 UAH/USD, евро – 30,57/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,402/0,408 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая, хотя рынок сбалансированный.
После обеда на рынке Днепра равновесие спроса и предложения не было нарушено. На этом фоне местные валютчики и их клиенты снова перестали интересоваться межбанком, а действующие цены в наличной паре доллар-гривня ограничились симметричным расширением спреда.
По итогам дня на рынке наличных Днепра баланс спроса и предложения, позволивший завершить торги четверга с приличными оборотами - ликвидность, заслужив от дилеров оптового сегмента Днепра «четверку с минусом», повторила показатели предыдущей сессии.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 71332
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4685 раз.
- Подякували: 8692 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 01 бер, 2019 09:51
Рынок наличных Днепра утром четверга (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 01 марта с уровней: доллар – 26,75/27,05 UAH/USD, евро – 30,35/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,387/0,412 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с 28 февраля по спросу и по оферам стал ниже на 5,0 коп.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 28 февраля по спросу и по предложению понизился на 30 пунктов.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1370, понизившись к $1,1369 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к отметке $1,1371 на открытии торгов в Европе.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 71332
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4685 раз.
- Подякували: 8692 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 01 бер, 2019 10:57
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 01 марта показал следующие широкие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,83-85/26,90-92 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 2,0 коп., офера потеряли 1,0-3,0 коп.), евро – 30,50/30,70 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 февраля спрос не изменился, офера стали ниже на 8,0 коп.), рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 20 пунктов, предложение не изменилось).
На открытии торгов 01 марта в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась двусторонняя низколиквидная торговля.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,83-85/26,90-92 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 2,0 коп., офера потеряли 1,0-3,0 коп.), евро – 30,50/30,70 UAH/EUR (по сравнению с открытием 28 февраля спрос не изменился, офера стали ниже на 8,0 коп.), рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос упал на 20 пунктов, предложение не изменилось).
На старте торгов 01 марта в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные сделки проходили в балансе.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 71332
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4685 раз.
- Подякували: 8692 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 01 бер, 2019 12:49
К 12.30 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня не изменились, ограничившись сужением спреда и удерживаясь на месте равновесием спроса и предложения: 26,85/26,92 UAH/USD, евро – 30,45/30,60 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,408 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая, хотя рынок сбалансирован.
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 71332
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 4685 раз.
- Подякували: 8692 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 28 жов, 2020 13:14
Подскажите, где в Днепре можно купить канадский доллар?
-
alexus_l
-
-
- Повідомлень: 69
- З нами з: 28.08.12
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|514
|123947
|
|
|2744
|221665
|
|
|2400
|188656
|
|