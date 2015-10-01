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Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 21 гру, 2017 17:45
Дата: 21 декабря 2017 г. после 17.37 Киева
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,92/28,10 UAH/USD (с утра - 27,70/27,85 UAH/USD, к обеду - 27,70/27,95 UAH/USD)
€ – 33,00/33,35 UAH/EUR (с утра – 32,70/33,05 UAH/EUR, к обеду - 32,70/33,05 UAH/EUR)
RUB 0,468/0,477 UAH/RUB (с утра - 0,464/0,470 UAH/RUB, к обеду - 0,464/0,471 UAH/RUB)
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дядя Caша
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Додано: П'ят 22 гру, 2017 10:05
Дата: 22 декабря 2017 г. на 09.59
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,00/28,25 UAH/USD
€ – 33,00/33,55 UAH/EUR
RUB – 0,469/0,478 UAH/RUB
-
дядя Caша
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- Нострадамус Jr
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- Повідомлень: 60361
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3538 раз.
- Подякували: 6798 раз.
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Додано: П'ят 22 гру, 2017 11:58
Дата: 22 декабря 2017 г. на 11.57
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,95/28,18 UAH/USD
€ – 33,00/33,55 UAH/EUR
RUB – 0,469/0,478 UAH/RUB
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дядя Caша
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- Повідомлень: 60361
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3538 раз.
- Подякували: 6798 раз.
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Додано: П'ят 22 гру, 2017 12:30
Дата: 22 декабря 2017 г. на 12.25
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,95/28,10 UAH/USD
€ – 33,00/33,55 UAH/EUR
RUB – 0,469/0,478 UAH/RUB
-
дядя Caша
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- Повідомлень: 60361
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- Подякували: 6798 раз.
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Додано: П'ят 22 гру, 2017 16:15
Дата: 22 декабря 2017 г. после 15.45 Киева
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,95/28,08 UAH/USD (с утра - 28,00/28,25 UAH/USD, к обеду - 27,95/28,10 UAH/USD)
€ – 33,00/33,50 UAH/EUR (с утра – 33,00/33,55 UAH/EUR, к обеду - 33,00/33,55 UAH/EUR)
RUB 0,469/0,478 UAH/RUB (с утра - 0,469/0,478 UAH/RUB, к обеду - 0,469/0,478 UAH/RUB)
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дядя Caша
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Додано: Вів 26 гру, 2017 09:58
Дата: 26 декабря 2017 г. на 09.59
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,86/28,00 UAH/USD
€ – 32,90/33,15 UAH/EUR
RUB – 0,470/0,476 UAH/RUB
-
дядя Caша
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- Нострадамус Jr
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- Повідомлень: 60361
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3538 раз.
- Подякували: 6798 раз.
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Додано: Вів 26 гру, 2017 11:42
Дата: 26 декабря 2017 г. на 11.40
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,82/27,97 UAH/USD
€ – 32,85/33,15 UAH/EUR
RUB – 0,470/0,476 UAH/RUB
-
дядя Caша
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- Подякували: 6798 раз.
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Додано: Вів 26 гру, 2017 17:24
Дата: 26 декабря 2017 г. 17.20
Рынок Запорожья, опт:
$ - 29,78/27,90 UAH/USD (с утра - 27,85/27,95 UAH/USD, к полудню - 27,85/27,95 UAH/USD)
€ – 32,90/33,10 UAH/EUR (с утра – 32,90/33,20 UAH/EUR, к полудню - 32,90/33,20 UAH/EUR)
RUB – 0,472/0,477 UAH/RUB (с утра - 0,470/0,477 UAH/RUB, к полудню 0,472/0,477 UAH/RUB).
В Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в долларовом сегменте в условиях в условиях равновесия покупок и продаж.
К полудню на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении баланса спрос/предложение.
На моменте в городе действуют цены: 27,85/27,95 UAH/USD, евро - 32,90/33,20 UAH/EUR, рубль 0,472/0,477 UAH/RUB.
После обеда на рынке Запорожья несколько активизировались клиентские предложения валюты, вызвав коррекцию действующих цен в рамках сохранения равновесия покупок и продаж.
Благодаря этому равновесию, итоговая ликвидность вторничной сессии в Запорожье заслужила «четверку с плюсом», констатировав некоторое улучшение показателей предыдущей сессии.
Дата: 26 декабря 2017 г. после 16.30 Киева
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,75/27,90 UAH/USD (с утра - 27,86/28,00 UAH/USD, к обеду - 27,82/27,97 UAH/USD)
€ – 32,85/33,10 UAH/EUR (с утра – 32,90/33,15 UAH/EUR, к обеду - 32,90/33,15 UAH/EUR)
RUB 0,470/0,475 UAH/RUB (с утра - 0,470/0,476 UAH/RUB, к обеду - 0,470/0,476 UAH/RUB)
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