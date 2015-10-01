Курси валют у Харкові

Дата: 27 декабря 2017 г. на 12.26
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,83/28,00 UAH/USD
€ – 32,85/33,10 UAH/EUR
RUB – 0,470/0,478 UAH/RUB
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 27 гру, 2017 12:27
Дата: 27 декабря 2017 г. на 12.26
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,83/28,00 UAH/USD
€ – 32,85/33,10 UAH/EUR
RUB – 0,470/0,478 UAH/RUB
Додано: Сер 27 гру, 2017 17:32
Дата: 27 декабря 2017 г. после 17.05 Киева
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,80/28,00 UAH/USD (с утра - 27,75/27,88 UAH/USD, к обеду - 27,83/28,00 UAH/USD)
€ – 32,85/33,20 UAH/EUR (с утра – 32,85/33,10 UAH/EUR, к обеду - 32,85/33,10 UAH/EUR)
RUB 0,470/0,478 UAH/RUB (с утра - 0,470/0,475 UAH/RUB, к обеду - 0,470/0,478 UAH/RUB)
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