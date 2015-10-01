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Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 169170171172
Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 12:27

Дата: 27 декабря 2017 г. на 12.26
Рынок Харькова, «неформальный» опт.


$ - 27,83/28,00 UAH/USD
€ – 32,85/33,10 UAH/EUR
RUB – 0,470/0,478 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 27 гру, 2017 17:32

Дата: 27 декабря 2017 г. после 17.05 Киева

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,80/28,00 UAH/USD (с утра - 27,75/27,88 UAH/USD, к обеду - 27,83/28,00 UAH/USD)
€ – 32,85/33,20 UAH/EUR (с утра – 32,85/33,10 UAH/EUR, к обеду - 32,85/33,10 UAH/EUR)
RUB 0,470/0,478 UAH/RUB (с утра - 0,470/0,475 UAH/RUB, к обеду - 0,470/0,478 UAH/RUB)
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 60403
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3539 раз.
Подякували: 6801 раз.
 
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  #<1 ... 169170171172
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