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Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:02
Дата: 12 января 2018 г. на 16.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,52/28,68 UAH/USD (с утра - 28,44/28,60 UAH/USD, к полудню - 28,52/28,65 UAH/USD)
€ – 34,20/34,65 UAH/EUR (с утра – 33,85/34,35 UAH/EUR, к полудню - 34,10/34,50 UAH/EUR)
RUB 0,490/0,500 UAH/RUB (с утра - 0,487/0,498 UAH/RUB, к полудню - 0,490/0,500 UAH/RUB)
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дядя Caша
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Додано: Суб 13 січ, 2018 10:51
Доброе утро!
В Харькове на 11.00 примерно так:
28,52/28,67
34,30/34,80
0,494/0,499
если узко...
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basis_kk
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Додано: Пон 15 січ, 2018 10:13
Дата: 15 января 2018 г. на 10.08
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,47/28,60 UAH/USD
€ – 34,25/34,90 UAH/EUR
RUB – 0,492/0,500 UAH/RUB
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Додано: Пон 15 січ, 2018 12:42
Дата: 15 января 2018 г. на 12.38
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,47/28,60 UAH/USD
€ – 34,40/34,90 UAH/EUR
RUB – 0,492/0,500 UAH/RUB
-
дядя Caша
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Додано: Пон 15 січ, 2018 16:50
Дата: 15 января 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 28,47/28,65 UAH/USD (с утра - 28,47/28,60 UAH/USD, к полудню - 28,47/28,60 UAH/USD)
€ – 34,40/35,05 UAH/EUR (с утра – 34,25/34,90 UAH/EUR, к полудню - 34,40/34,90 UAH/EUR)
RUB 0,492/0,500 UAH/RUB (с утра - 0,492/0,500 UAH/RUB, к полудню - 0,492/0,500 UAH/RUB)
-
дядя Caша
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- Нострадамус Jr
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- Повідомлень: 60668
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- Подякували: 6823 раз.
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Irina555
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