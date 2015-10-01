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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 171172173174
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2018 16:02

Дата: 12 января 2018 г. на 16.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,52/28,68 UAH/USD (с утра - 28,44/28,60 UAH/USD, к полудню - 28,52/28,65 UAH/USD)
€ – 34,20/34,65 UAH/EUR (с утра – 33,85/34,35 UAH/EUR, к полудню - 34,10/34,50 UAH/EUR)
RUB 0,490/0,500 UAH/RUB (с утра - 0,487/0,498 UAH/RUB, к полудню - 0,490/0,500 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 10:51

Re: Курси валют у Харкові

Доброе утро!
В Харькове на 11.00 примерно так:
28,52/28,67
34,30/34,80
0,494/0,499
если узко...
http://www.obmenka-kharkov.com/
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 10:13

Дата: 15 января 2018 г. на 10.08
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,47/28,60 UAH/USD
€ – 34,25/34,90 UAH/EUR
RUB – 0,492/0,500 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 12:42

Дата: 15 января 2018 г. на 12.38
Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,47/28,60 UAH/USD
€ – 34,40/34,90 UAH/EUR
RUB – 0,492/0,500 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 16:50

Дата: 15 января 2018 г. на 17.00

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,47/28,65 UAH/USD (с утра - 28,47/28,60 UAH/USD, к полудню - 28,47/28,60 UAH/USD)
€ – 34,40/35,05 UAH/EUR (с утра – 34,25/34,90 UAH/EUR, к полудню - 34,40/34,90 UAH/EUR)
RUB 0,492/0,500 UAH/RUB (с утра - 0,492/0,500 UAH/RUB, к полудню - 0,492/0,500 UAH/RUB)
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 09:50

Дата: 16 января 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 28,47/28,65 UAH/USD
€ – 34,40/35,05 UAH/EUR
RUB – 0,492/0,500 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 11:46

Дата: 16 января 2018 г. на 11.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 28,53/28,67 UAH/USD
€ – 34,65/35,08 UAH/EUR
RUB – 0,496/0,503 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 15:02

Re: Курси валют у Харкові

Добрый день!
В Харькове к 15.00
28,60/28,70
34,70/35,20
0,497/0,503
с вариантами...
http://www.obmenka-kharkov.com/
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2018 17:25

Дата: 16 января 2018 г. на 16.45
Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 28,55/28,75 UAH/USD (с утра - 28,47/28,65 UAH/USD, к полудню - 28,53/28,67 UAH/USD)
€ – 34,65/35,20 UAH/EUR (с утра – 34,40/35,05 UAH/EUR, к полудню - 34,65/35,08 UAH/EUR)
RUB 0,496/0,505 UAH/RUB (с утра - 0,492/0,500 UAH/RUB, к полудню - 0,496/0,503 UAH/RUB)
дядя Caша
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