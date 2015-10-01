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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 179180181182
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 13:44

Re: Курси валют у Харкові

Добрый день!
27,15(20)/27,30(35)
33,40(45)/33,75(80)
0,462(64)/0,471(73)
http://www.obmenka-kharkov.com/
Обменка на Центральном Рынке
http://obmenka-kharkov.com/
basis_kk
 
Повідомлень: 190
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 16:35

Дата: 09 февраля 2018 г. на 16.00
Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,20/27,35 UAH/USD (с утра - 27,30/27,45 UAH/USD, к полудню - 27,18/27,30 UAH/USD)
€ – 33,40/33,80 UAH/EUR (с утра – 33,50/33,95 UAH/EUR, к полудню - 33,50/33,95 UAH/EUR)
RUB 0,460/0,474 UAH/RUB (с утра - 0,465/0,474 UAH/RUB, к полудню - 0,465/0,474 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 10:11

Дата: 12 февраля 2018 г. на 10.06

Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,10/27,35 UAH/USD
€ – 33,35/33,75 UAH/EUR
RUB – 0,460/0,474 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 10:40

Re: Курси валют у Харкові

Доброе утро!
27,05(10)/27,25(30)
33,30(35)/33,70(75)
0,460(63)/0,470(72)
http://www.obmenka-kharkov.com/
Вниз???...
Обменка на Центральном Рынке
http://obmenka-kharkov.com/
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Повідомлень: 190
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Подякували: 50 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 12:08

Дата: 12 февраля 2018 г. на 12.05

Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,05/27,29 UAH/USD
€ – 33,30/33,70 UAH/EUR
RUB – 0,460/0,474 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 12 лют, 2018 17:14

Дата: 12 февраля 2018 г. на 17.13
Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,00/27,15 UAH/USD (с утра - 27,10/27,35 UAH/USD, к полудню - 27,00/27,15 UAH/USD)
€ – 33,20/33,55 UAH/EUR (с утра – 33,35/33,75 UAH/EUR, к полудню - 33,30/33,70 UAH/EUR)
RUB 0,460/0,467 UAH/RUB (с утра - 0,460/0,474 UAH/RUB, к полудню - 0,460/0,474 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 09:58

Дата: 13 февраля 2018 г. на 09.56

Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,95/27,10 UAH/USD
€ – 33,20/33,55 UAH/EUR
RUB – 0,460/0,467 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Вів 13 лют, 2018 10:07

Re: Курси валют у Харкові

Доброе утро!
26,95(00)/27,05(10)
33,05(15)/33,40(50)
0,460(63)/0,467(68)
http://www.obmenka-kharkov.com/
Еще ниже...
Обменка на Центральном Рынке
http://obmenka-kharkov.com/
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