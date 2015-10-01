26,75(80)/26,92(95)
33,00(05)/33,35(45)
0,460(63)/0,467(68)
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 14 лют, 2018 11:54
Re: Курси валют у Харкові
Добрый день!
26,75(80)/26,92(95)
33,00(05)/33,35(45)
0,460(63)/0,467(68)
Обменка на Центральном Рынке
http://obmenka-kharkov.com/
Додано: Сер 14 лют, 2018 12:04
Дата: 14 февраля 2018 г. на 12.01
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,90/27,05 UAH/USD
€ – 33,00/33,40 UAH/EUR
RUB – 0,460/0,467 UAH/RUB
Додано: Сер 14 лют, 2018 17:45
Дата: 14 февраля 2018 г. на 17.15
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,95/27,15 UAH/USD (с утра - 26,95/27,05 UAH/USD, к полудню - 26,90/27,05 UAH/USD)
€ – 33,10/33,45 UAH/EUR (с утра – 33,00/33,50 UAH/EUR, к полудню - 33,00/33,40 UAH/EUR)
RUB 0,460/0,467 UAH/RUB (с утра - 0,460/0,467 UAH/RUB, к полудню - 0,460/0,467 UAH/RUB)
Додано: Чет 15 лют, 2018 09:51
Дата: 15 февраля 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,90/27,10 UAH/USD
€ – 33,25/33,70 UAH/EUR
RUB – 0,465/0,475 UAH/RUB
Додано: Чет 15 лют, 2018 09:52
Re: Курси валют у Харкові
Доброе утро!
26,92(97)/27,10(15)
33,25(35)/33,70(75)
0,465(67)/0,475(76)
Обменка на Центральном Рынке
http://obmenka-kharkov.com/
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