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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 180181182183
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 11:54

Re: Курси валют у Харкові

Добрый день!
26,75(80)/26,92(95)
33,00(05)/33,35(45)
0,460(63)/0,467(68)
http://www.obmenka-kharkov.com/
Обменка на Центральном Рынке
http://obmenka-kharkov.com/
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Повідомлень: 192
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 12:04

Дата: 14 февраля 2018 г. на 12.01

Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,90/27,05 UAH/USD
€ – 33,00/33,40 UAH/EUR
RUB – 0,460/0,467 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 17:45

Дата: 14 февраля 2018 г. на 17.15
Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,95/27,15 UAH/USD (с утра - 26,95/27,05 UAH/USD, к полудню - 26,90/27,05 UAH/USD)
€ – 33,10/33,45 UAH/EUR (с утра – 33,00/33,50 UAH/EUR, к полудню - 33,00/33,40 UAH/EUR)
RUB 0,460/0,467 UAH/RUB (с утра - 0,460/0,467 UAH/RUB, к полудню - 0,460/0,467 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлень: 61621
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 09:51

Дата: 15 февраля 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,90/27,10 UAH/USD
€ – 33,25/33,70 UAH/EUR
RUB – 0,465/0,475 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 09:52

Re: Курси валют у Харкові

Доброе утро!
26,92(97)/27,10(15)
33,25(35)/33,70(75)
0,465(67)/0,475(76)
http://www.obmenka-kharkov.com/
Обменка на Центральном Рынке
http://obmenka-kharkov.com/
basis_kk
 
Повідомлень: 192
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 50 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 12:27

Дата: 15 февраля 2018 г. на 12.20

Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,95/27,10 UAH/USD
€ – 33,25/33,70 UAH/EUR
RUB – 0,460/0,475 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 15 лют, 2018 17:46

Дата: 15 февраля 2018 г. на 17.15
Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,15/27,40 UAH/USD (с утра - 26,90/27,10 UAH/USD, к полудню - 26,95/27,10 UAH/USD)
€ – 33,50/34,05 UAH/EUR (с утра – 33,25/33,70 UAH/EUR, к полудню - 33,25/33,70 UAH/EUR)
RUB 0,470/0,480 UAH/RUB (с утра - 0,465/0,475 UAH/RUB, к полудню - 0,465/0,475 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 10:05

Дата: 16 февраля 2018 г. на 10.00

Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,15/27,40 UAH/USD
€ – 33,70/34,20 UAH/EUR
RUB – 0,474/0,485 UAH/RUB
дядя Caша
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