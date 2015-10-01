27,15(25)/27,30(35)
33,85(90)/34,15(25)
0,478(82)/0,485(87)
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 17:20
Re: Курси валют у Харкові
Добрый вечер! Город закрывается примерно так:
27,15(25)/27,30(35)
33,85(90)/34,15(25)
0,478(82)/0,485(87)
Обменка на Центральном Рынке
http://obmenka-kharkov.com/
Додано: Пон 19 лют, 2018 09:52
Дата: 19 февраля 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,28/27,40 UAH/USD
€ – 33,70/34,10 UAH/EUR
RUB – 0,477/0,485 UAH/RUB
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