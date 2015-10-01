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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 181182183184
Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 17:20

Re: Курси валют у Харкові

Добрый вечер! Город закрывается примерно так:
27,15(25)/27,30(35)
33,85(90)/34,15(25)
0,478(82)/0,485(87)
http://www.obmenka-kharkov.com/
Обменка на Центральном Рынке
http://obmenka-kharkov.com/
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 09:52

Дата: 19 февраля 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,28/27,40 UAH/USD
€ – 33,70/34,10 UAH/EUR
RUB – 0,477/0,485 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 11:44

Re: Курси валют у Харкові

Добрый день! Город начинает:
27,23(27)/27,33(35)
33,75(82)/34,05(15)
0,477(78)/0,482(85)
http://www.obmenka-kharkov.com/
Обменка на Центральном Рынке
http://obmenka-kharkov.com/
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 12:42

Дата: 19 февраля 2018 г. на 12.35

Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,22/27,33 UAH/USD
€ – 33,65/34,00 UAH/EUR
RUB – 0,477/0,485 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 12:42

Дата: 19 февраля 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,15/27,33 UAH/USD (с утра - 27,15/27,40 UAH/USD, к полудню - 27,15/27,40 UAH/USD)
€ – 33,60/33,98 UAH/EUR (с утра – 33,70/34,10 UAH/EUR, к полудню - 33,65/34,00 UAH/EUR)
RUB 0,477/0,485 UAH/RUB (с утра - 0,477/0,485 UAH/RUB, к полудню - 0,477/0,485 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 09:55

Дата: 20 февраля 2018 г. на 09.55

Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,12/27,30 UAH/USD
€ – 33,60/33,95 UAH/EUR
RUB – 0,474/0,481 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 20 лют, 2018 09:59

Re: Курси валют у Харкові

Доброе утро!
27,12(15)/27,30(35)
33,55(65)/33,90(95)
0,474(75)/0,479(80)
http://www.obmenka-kharkov.com/
Обменка на Центральном Рынке
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