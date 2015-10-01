27,15(25)/27,30(35)
33,85(90)/34,15(25)
0,478(82)/0,485(87)
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 16 лют, 2018 17:20
Re: Курси валют у Харкові
Добрый вечер! Город закрывается примерно так:
27,15(25)/27,30(35)
33,85(90)/34,15(25)
0,478(82)/0,485(87)
Обменка на Центральном Рынке
http://obmenka-kharkov.com/
Додано: Пон 19 лют, 2018 09:52
Дата: 19 февраля 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,28/27,40 UAH/USD
€ – 33,70/34,10 UAH/EUR
RUB – 0,477/0,485 UAH/RUB
Додано: Пон 19 лют, 2018 11:44
Re: Курси валют у Харкові
Добрый день! Город начинает:
27,23(27)/27,33(35)
33,75(82)/34,05(15)
0,477(78)/0,482(85)
Обменка на Центральном Рынке
http://obmenka-kharkov.com/
Додано: Пон 19 лют, 2018 12:42
Дата: 19 февраля 2018 г. на 12.35
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,22/27,33 UAH/USD
€ – 33,65/34,00 UAH/EUR
RUB – 0,477/0,485 UAH/RUB
Додано: Пон 19 лют, 2018 12:42
Дата: 19 февраля 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,15/27,33 UAH/USD (с утра - 27,15/27,40 UAH/USD, к полудню - 27,15/27,40 UAH/USD)
€ – 33,60/33,98 UAH/EUR (с утра – 33,70/34,10 UAH/EUR, к полудню - 33,65/34,00 UAH/EUR)
RUB 0,477/0,485 UAH/RUB (с утра - 0,477/0,485 UAH/RUB, к полудню - 0,477/0,485 UAH/RUB)
Додано: Вів 20 лют, 2018 09:55
Дата: 20 февраля 2018 г. на 09.55
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,12/27,30 UAH/USD
€ – 33,60/33,95 UAH/EUR
RUB – 0,474/0,481 UAH/RUB
Додано: Вів 20 лют, 2018 09:59
Re: Курси валют у Харкові
Доброе утро!
27,12(15)/27,30(35)
33,55(65)/33,90(95)
0,474(75)/0,479(80)
Обменка на Центральном Рынке
http://obmenka-kharkov.com/
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