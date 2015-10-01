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Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 21 лют, 2018 11:47
Да. В теплые долины. Говорят в тамошних горных реках форель берет на мокрую мухуДата: 21 февраля 2018 г. на 11.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,95/27,10 UAH/USD
€ – 33,20/33,65 UAH/EUR
RUB – 0,470/0,478 UAH/RUB
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Додано: Сер 21 лют, 2018 17:42
Дата: 21 февраля 2018 г. на 17.21
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 27,06/27,22 UAH/USD (с утра - 27,00/27,15 UAH/USD, к полудню - 26,95/27,10 UAH/USD)
€ – 33,33/33,73 UAH/EUR (с утра – 33,30/33,70 UAH/EUR, к полудню - 33,20/33,65 UAH/EUR)
RUB 0,472/0,478 UAH/RUB (с утра - 0,472/0,478 UAH/RUB, к полудню - 0,470/0,478 UAH/RUB)
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Додано: Чет 22 лют, 2018 09:56
Дата: 22 февраля 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,07/27,20 UAH/USD
€ – 33,30/33,65 UAH/EUR
RUB – 0,470/0,478 UAH/RUB
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Додано: Чет 22 лют, 2018 10:35
Доброе утро!
27,05(08)/27,13(17)
33,30(35)/33,60(65)
0,469(72)/0,476(78)http://www.obmenka-kharkov.com/
Обменка на Центральном Рынке
http://obmenka-kharkov.com/
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