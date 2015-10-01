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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 183184185186
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 10:09

Re: Курси валют у Харкові

Доброе утро!
27,00(02)/27,10(14)
33,25(30)/33,55(65)
0,472(75)/0,480(82)
http://www.obmenka-kharkov.com/
Обменка на Центральном Рынке
http://obmenka-kharkov.com/
basis_kk
 
Повідомлень: 200
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 10:11

Дата: 26 февраля 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 27,00/27,15 UAH/USD
€ – 33,30/33,60 UAH/EUR
RUB – 0,474/0,480 UAH/RUB
дядя Caша
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З нами з: 29.05.06
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Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 12:59

Дата: 26 февраля 2018 г. на 12.57

Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,95/27,10 UAH/USD
€ – 33,30/33,60 UAH/EUR
RUB – 0,474/0,480 UAH/RUB
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 61882
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3664 раз.
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