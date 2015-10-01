Дата: 13 марта 2018 г. на 12.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,00/26,15 UAH/USD
€ – 32,00/32,40 UAH/EUR
RUB – 0,450/0,458 UAH/RUB
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 13 бер, 2018 12:02
Дата: 13 марта 2018 г. на 12.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,00/26,15 UAH/USD
€ – 32,00/32,40 UAH/EUR
RUB – 0,450/0,458 UAH/RUB
Додано: Вів 13 бер, 2018 14:11
Re: Курси валют у Харкові
Добрый день!
26,00(08)/26,20(25)
32,05(15)/32,50(55)
0,452(4)/0,458(60)
Обменка на Центральном Рынке
http://obmenka-kharkov.com/
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