Дата: 13 марта 2018 г. на 12.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,00/26,15 UAH/USD
€ – 32,00/32,40 UAH/EUR
RUB – 0,450/0,458 UAH/RUB
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 13 бер, 2018 12:02
Дата: 13 марта 2018 г. на 12.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,00/26,15 UAH/USD
€ – 32,00/32,40 UAH/EUR
RUB – 0,450/0,458 UAH/RUB
Додано: Вів 13 бер, 2018 14:11
Re: Курси валют у Харкові
Добрый день!
26,00(08)/26,20(25)
32,05(15)/32,50(55)
0,452(4)/0,458(60)
Обменка на Центральном Рынке
http://obmenka-kharkov.com/
Додано: Вів 13 бер, 2018 17:36
Дата: 13 марта 2018 г. на 16.55
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,15/26,35 UAH/USD (с утра - 26,00/26,20 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,15 UAH/USD)
€ – 32,25/32,60 UAH/EUR (с утра – 32,00/32,40 UAH/EUR, к полудню - 32,00/32,40 UAH/EUR)
RUB 0,455/0,462 UAH/RUB (с утра - 0,453/0,462 UAH/RUB, к полудню - 0,450/0,458 UAH/RUB)
Додано: Сер 14 бер, 2018 10:15
Дата: 14 марта 2018 г. на 10.13
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,14/26,30 UAH/USD
€ – 32,30/32,70 UAH/EUR
RUB – 0,453/0,461 UAH/RUB
Додано: Сер 14 бер, 2018 12:27
Дата: 14 марта 2018 г. на 12.25
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,18/26,33 UAH/USD
€ – 32,35/32,70 UAH/EUR
RUB – 0,455/0,462 UAH/RUB
Додано: Сер 14 бер, 2018 17:49
Дата: 14 марта 2018 г. на 17.30
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,40/26,60 UAH/USD (с утра - 26,14/26,30 UAH/USD, к полудню - 26,18/26,33 UAH/USD)
€ – 32,60/33,00 UAH/EUR (с утра – 32,30/32,70 UAH/EUR, к полудню - 32,35/32,70 UAH/EUR)
RUB 0,455/0,462 UAH/RUB (с утра - 0,453/0,461 UAH/RUB, к полудню - 0,455/0,462 UAH/RUB)
Додано: Чет 15 бер, 2018 10:06
Дата: 15 марта 2018 г. на 09.57
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,31/26,69 UAH/USD
€ – 32,49/33,18 UAH/EUR
RUB – 0,456/0,468 UAH/RUB
Додано: Чет 15 бер, 2018 12:04
Дата: 15 марта 2018 г. на 12.02
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,65/26,95 UAH/USD
€ – 32,60/33,25 UAH/EUR
RUB – 0,457/0,467 UAH/RUB
Додано: Чет 15 бер, 2018 15:11
Re: Курси валют у Харкові
Добрый день!
26,40(42)/26,50(55)
32,45(55)/32,85(95)
0,456(8)/0,464(5)
Обменка на Центральном Рынке
http://obmenka-kharkov.com/
Додано: Чет 15 бер, 2018 17:53
Дата: 15 марта 2018 г. на 17.14
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,45/26,60 UAH/USD (с утра - 26,31/26,69 UAH/USD, к полудню - 26,65/26,95 UAH/USD)
€ – 32,55/33,00 UAH/EUR (с утра – 32,49/33,18 UAH/EUR, к полудню - 32,60/33,25 UAH/EUR)
RUB 0,457/0,465 UAH/RUB (с утра - 0,456/0,458 UAH/RUB, к полудню - 0,457/0,467 UAH/RUB)
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