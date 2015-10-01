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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 188189190191
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:01

Дата: 16 марта 2018 г. на 09.57

Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,45/26,60 UAH/USD
€ – 32,55/33,00 UAH/EUR
RUB – 0,455/0,465 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:30

Re: Курси валют у Харкові

Доброе утро!
26,40(45)/26,55(58)
32,45(55)/32,90(00)
0,456(7)/0,463(5)
Обменка на Центральном Рынке
http://obmenka-kharkov.com/
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