Дата: 16 марта 2018 г. на 09.57
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,45/26,60 UAH/USD
€ – 32,55/33,00 UAH/EUR
RUB – 0,455/0,465 UAH/RUB
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:01
Дата: 16 марта 2018 г. на 09.57
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,45/26,60 UAH/USD
€ – 32,55/33,00 UAH/EUR
RUB – 0,455/0,465 UAH/RUB
Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:30
Re: Курси валют у Харкові
Доброе утро!
26,40(45)/26,55(58)
32,45(55)/32,90(00)
0,456(7)/0,463(5)
Обменка на Центральном Рынке
http://obmenka-kharkov.com/
Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:07
Дата: 16 марта 2018 г. на 12.02
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,45/26,67 UAH/USD
€ – 32,55/33,00 UAH/EUR
RUB – 0,455/0,465 UAH/RUB
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