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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 189190191192
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 16:46

Дата: 20 марта 2018 г. на 16.45
Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,35/26,50 UAH/USD (с утра - 26,41/26,55 UAH/USD, к полудню - 26,31/26,40 UAH/USD)
€ – 32,42/32,86 UAH/EUR (с утра – 32,61/32,96 UAH/EUR, к полудню - 32,49/32,74 UAH/EUR)
RUB 0,451/0,459 UAH/RUB (с утра - 0,453/0,459 UAH/RUB, к полудню - 0,451/0,456 UAH/RUB)
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 10:00

Дата: 21 марта 2018 г. на 09.55

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,31/26,45 UAH/USD
€ – 32,30/32,70 UAH/EUR
RUB – 0,451/0,458 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 11:51

Дата: 21 марта 2018 г. на 11.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,25/26,40 UAH/USD
€ – 32,24/32,64 UAH/EUR
RUB – 0,451/0,457 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 17:07

Дата: 21 марта 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,26/26,40 UAH/USD (с утра - 26,31/26,45 UAH/USD, к полудню - 26,26/26,40 UAH/USD)
€ – 32,24/32,62 UAH/EUR (с утра – 32,30/32,70 UAH/EUR, к полудню - 32,24/32,64 UAH/EUR)
RUB 0,451/0,457 UAH/RUB (с утра - 0,451/0,458 UAH/RUB, к полудню - 0,451/0,457 UAH/RUB)
дядя Caша
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