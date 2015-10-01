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Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 20 бер, 2018 16:46
Дата: 20 марта 2018 г. на 16.45
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,35/26,50 UAH/USD (с утра - 26,41/26,55 UAH/USD, к полудню - 26,31/26,40 UAH/USD)
€ – 32,42/32,86 UAH/EUR (с утра – 32,61/32,96 UAH/EUR, к полудню - 32,49/32,74 UAH/EUR)
RUB 0,451/0,459 UAH/RUB (с утра - 0,453/0,459 UAH/RUB, к полудню - 0,451/0,456 UAH/RUB)
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Додано: Сер 21 бер, 2018 10:00
Дата: 21 марта 2018 г. на 09.55
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,31/26,45 UAH/USD
€ – 32,30/32,70 UAH/EUR
RUB – 0,451/0,458 UAH/RUB
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дядя Caша
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Додано: Сер 21 бер, 2018 11:51
Дата: 21 марта 2018 г. на 11.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,25/26,40 UAH/USD
€ – 32,24/32,64 UAH/EUR
RUB – 0,451/0,457 UAH/RUB
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дядя Caша
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Додано: Сер 21 бер, 2018 17:07
Дата: 21 марта 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,26/26,40 UAH/USD (с утра - 26,31/26,45 UAH/USD, к полудню - 26,26/26,40 UAH/USD)
€ – 32,24/32,62 UAH/EUR (с утра – 32,30/32,70 UAH/EUR, к полудню - 32,24/32,64 UAH/EUR)
RUB 0,451/0,457 UAH/RUB (с утра - 0,451/0,458 UAH/RUB, к полудню - 0,451/0,457 UAH/RUB)
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Додано: Чет 22 бер, 2018 10:00
Дата: 22 марта 2018 г. на 10.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,26/26,39 UAH/USD
€ – 32,40/32,70 UAH/EUR
RUB – 0,455/0,461 UAH/RUB
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дядя Caша
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Додано: Чет 22 бер, 2018 10:47
Доброе утро!
26,25(27)/26,35(40)
32,40(45)/32,65(70)
0,455(7)/0,461(2)
Обменка на Центральном Рынке
http://obmenka-kharkov.com/
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