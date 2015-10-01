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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 190191192193
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:54

Дата: 23 марта 2018 г. на 11.52

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,16/26,28 UAH/USD
€ – 32,27/32,59 UAH/EUR
RUB – 0,452/0,461 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:17

Дата: 23 марта 2018 г. на 16.00
Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,20/26,35 UAH/USD (с утра - 26,16/26,28 UAH/USD, к полудню - 26,16/26,28 UAH/USD)
€ – 32,34/32,65 UAH/EUR (с утра – 32,40/32,70 UAH/EUR, к полудню - 32,27/32,59 UAH/EUR)
RUB 0,453/0,461 UAH/RUB (с утра - 0,452/0,459 UAH/RUB, к полудню - 0,452/0,461 UAH/RUB)
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 62582
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3731 раз.
Подякували: 7076 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 190191192193
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