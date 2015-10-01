Курси валют у Харкові

Дата: 23 марта 2018 г. на 11.52
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,16/26,28 UAH/USD
€ – 32,27/32,59 UAH/EUR
RUB – 0,452/0,461 UAH/RUB
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:54
Дата: 23 марта 2018 г. на 11.52
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,16/26,28 UAH/USD
€ – 32,27/32,59 UAH/EUR
RUB – 0,452/0,461 UAH/RUB
Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:17
Дата: 23 марта 2018 г. на 16.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,20/26,35 UAH/USD (с утра - 26,16/26,28 UAH/USD, к полудню - 26,16/26,28 UAH/USD)
€ – 32,34/32,65 UAH/EUR (с утра – 32,40/32,70 UAH/EUR, к полудню - 32,27/32,59 UAH/EUR)
RUB 0,453/0,461 UAH/RUB (с утра - 0,452/0,459 UAH/RUB, к полудню - 0,452/0,461 UAH/RUB)
Додано: Пон 26 бер, 2018 09:15
Дата: 26 марта 2018 г. на 10.05
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,07/26,26 UAH/USD
€ – 32,21/32,58 UAH/EUR
RUB – 0,454/0,460 UAH/RUB
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