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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 191192193194
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 16:54

Дата: 28 марта 2018 г. на 17.15
Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,25/26,40 UAH/USD (с утра - 26,21/26,30 UAH/USD, к полудню - 26,25/26,39 UAH/USD)
€ – 32,53/32,82 UAH/EUR (с утра – 32,47/32,70 UAH/EUR, к полудню - 32,53/32,20 UAH/EUR)
RUB 0,451/0,459 UAH/RUB (с утра - 0,450/0,459 UAH/RUB, к полудню - 0,451/0,458 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 09:06

Дата: 29 марта 2018 г. на 10.00

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,26/26,40 UAH/USD
€ – 32,40/32,72 UAH/EUR
RUB – 0,451/0,458 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 11:00

Дата: 29 марта 2018 г. на 11.58

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,35/26,50 UAH/USD
€ – 32,46/32,84 UAH/EUR
RUB – 0,451/0,461 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 16:53

Дата: 29 марта 2018 г. на 17.15
Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,32/26,40 UAH/USD (с утра - 26,26/26,40 UAH/USD, к полудню - 26,35/26,50 UAH/USD)
€ – 32,45/32,70 UAH/EUR (с утра – 32,40/32,72 UAH/EUR, к полудню - 32,46/32,84 UAH/EUR)
RUB 0,452/0,458 UAH/RUB (с утра - 0,451/0,458 UAH/RUB, к полудню - 0,451/0,461 UAH/RUB)
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 09:10

Дата: 30 марта 2018 г. на 10.02

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,16/26,35 UAH/USD
€ – 32,22/32,63 UAH/EUR
RUB – 0,452/0,461 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 11:09

Дата: 30 марта 2018 г. на 12.07

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,16/26,34 UAH/USD
€ – 32,22/32,62 UAH/EUR
RUB – 0,452/0,461 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: П'ят 30 бер, 2018 15:02

Дата: 30 марта 2018 г. на 16.01

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,16/26,34 UAH/USD (с утра - 26,16/26,35 UAH/USD, к полудню - 26,16/26,34 UAH/USD)
€ – 32,22/32,62 UAH/EUR (с утра – 32,22/32,63 UAH/EUR, к полудню - 32,22/32,62 UAH/EUR)
RUB 0,452/0,461 UAH/RUB (с утра - 0,451/0,458 UAH/RUB, к полудню - 0,452/0,461 UAH/RUB)
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 09:02

Дата: 02 апреля 2018 г. на 09.55

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,11/26,25 UAH/USD
€ – 32,21/32,50 UAH/EUR
RUB – 0,451/0,457 UAH/RUB
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