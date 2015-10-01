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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 09:05

Дата: 03 апреля 2018 г. на 09.55

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,10/26,20 UAH/USD
€ – 32,20/32,41 UAH/EUR
RUB – 0,449/0,456 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:45

Дата: 03 апреля 2018 г. на 11.45

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,16/26,35 UAH/USD
€ – 32,25/32,60 UAH/EUR
RUB – 0,450/0,459 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 16:43

Дата: 03 апреля 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,05/26,20 UAH/USD (с утра - 26,11/26,25 UAH/USD, к полудню - 26,01/26,20 UAH/USD)
€ – 32,11/32,41 UAH/EUR (с утра – 32,20/32,41 UAH/EUR, к полудню - 32,25/32,60 UAH/EUR)
RUB 0,449/0,457 UAH/RUB (с утра - 0,449/0,456 UAH/RUB, к полудню - 0,450/0,450 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 08:57

Дата: 04 апреля 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,06/26,20 UAH/USD
€ – 32,05/32,36 UAH/EUR
RUB – 0,448/0,456 UAH/RUB
дядя Caша
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