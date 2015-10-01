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Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 193194195196
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:06

Добрый день!
25,95(00)/26,07(12)
31,85(00)/32,25(35)
0,445(7)/0,450(2)
Обменка на Центральном Рынке
http://obmenka-kharkov.com/
basis_kk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:41

Дата: 06 апреля 2018 г. на 11.38

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 25,95/26,10 UAH/USD
€ – 31,85/32,21 UAH/EUR
RUB – 0,445/0,452 UAH/RUB
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 62979
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