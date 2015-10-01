Курси валют у Харкові

Добрый день!
25,95(00)/26,07(12)
31,85(00)/32,25(35)
0,445(7)/0,450(2)
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:06
Добрый день!
25,95(00)/26,07(12)
31,85(00)/32,25(35)
0,445(7)/0,450(2)
Обменка на Центральном Рынке
http://obmenka-kharkov.com/
Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:41
Дата: 06 апреля 2018 г. на 11.38
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 25,95/26,10 UAH/USD
€ – 31,85/32,21 UAH/EUR
RUB – 0,445/0,452 UAH/RUB
Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:36
Дата: 06 апреля 2018 г. на 16.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 25,90/26,10 UAH/USD (с утра - 25,95/26,10 UAH/USD, к полудню - 25,95/26,10 UAH/USD)
€ – 31,77/32,21 UAH/EUR (с утра – 31,85/32,21 UAH/EUR, к полудню - 31,85/32,21 UAH/EUR)
RUB 0,442/0,450 UAH/RUB (с утра - 0,445/0,452 UAH/RUB, к полудню - 0,445/0,452 UAH/RUB)
Додано: Вів 10 кві, 2018 08:52
Дата: 10 апреля 2018 г. на 09.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 25,96/26,15 UAH/USD
€ – 31,98/32,35 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,441 UAH/RUB
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