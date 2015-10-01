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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 193194195196
Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:06

Добрый день!
25,95(00)/26,07(12)
31,85(00)/32,25(35)
0,445(7)/0,450(2)
Обменка на Центральном Рынке
http://obmenka-kharkov.com/
basis_kk
 
Повідомлень: 215
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 52 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 10:41

Дата: 06 апреля 2018 г. на 11.38

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 25,95/26,10 UAH/USD
€ – 31,85/32,21 UAH/EUR
RUB – 0,445/0,452 UAH/RUB
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63066
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3777 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 15:36

Дата: 06 апреля 2018 г. на 16.00
Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 25,90/26,10 UAH/USD (с утра - 25,95/26,10 UAH/USD, к полудню - 25,95/26,10 UAH/USD)
€ – 31,77/32,21 UAH/EUR (с утра – 31,85/32,21 UAH/EUR, к полудню - 31,85/32,21 UAH/EUR)
RUB 0,442/0,450 UAH/RUB (с утра - 0,445/0,452 UAH/RUB, к полудню - 0,445/0,452 UAH/RUB)
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63066
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 08:52

Дата: 10 апреля 2018 г. на 09.45

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 25,96/26,15 UAH/USD
€ – 31,98/32,35 UAH/EUR
RUB – 0,425/0,441 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 11:40

Дата: 10 апреля 2018 г. на 12.39

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 25,96/26,14 UAH/USD
€ – 31,98/32,35 UAH/EUR
RUB – 0,400/0,423 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 16:00

Дата: 10 апреля 2018 г. на 16.45
Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,00/26,14 UAH/USD (с утра - 25,96/26,15 UAH/USD, к полудню - 25,96/26,14 UAH/USD)
€ – 32,10/32,43 UAH/EUR (с утра – 31,98/32,35 UAH/EUR, к полудню - 31,98/32,35 UAH/EUR)
RUB 0,409/0,421 UAH/RUB (с утра - 0,425/0,445 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,423 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 08:57

Дата: 11 апреля 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 25,96/26,14 UAH/USD
€ – 32,05/32,45 UAH/EUR
RUB – 0,409/0,419 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 10:55

Дата: 11 апреля 2018 г. на 11.52

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 25,96/26,08 UAH/USD
€ – 32,05/32,40 UAH/EUR
RUB – 0,398/0,418 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 16:21

Дата: 11 апреля 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,00/26,15 UAH/USD (с утра - 25,96/26,14 UAH/USD, к полудню - 25,96/26,08 UAH/USD)
€ – 32,05/32,45 UAH/EUR (с утра – 32,05/32,40 UAH/EUR, к полудню - 32,05/32,40 UAH/EUR)
RUB 0,399/0,413 UAH/RUB (с утра - 0,406/0,419 UAH/RUB, к полудню - 0,398/0,418 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 08:48

Дата: 12 апреля 2018 г. на 09.48

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,01/26,15 UAH/USD
€ – 32,17/32,46 UAH/EUR
RUB – 0,411/0,423 UAH/RUB
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