Курси валют у Харкові

Дата: 12 апреля 2018 г. на 12.15
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,04/26,15 UAH/USD
€ – 32,17/32,46 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,430 UAH/RUB
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:25
Дата: 12 апреля 2018 г. на 12.15
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,04/26,15 UAH/USD
€ – 32,17/32,46 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,430 UAH/RUB
Додано: Чет 12 кві, 2018 16:27
Дата: 12 апреля 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт
$ - 26,06/26,20 UAH/USD (с утра - 26,01/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,04/26,15 UAH/USD)
€ – 32,23/32,52 UAH/EUR (с утра – 32,17/32,46 UAH/EUR, к полудню - 32,17/32,46 UAH/EUR)
RUB 0,415/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,411/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,413/0,420 UAH/RUB)
Додано: П'ят 13 кві, 2018 08:52
Дата: 13 апреля 2018 г. на 09.48
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,08/26,19 UAH/USD
€ – 32,20/32,45 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,427 UAH/RUB
Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:50
Дата: 13 апреля 2018 г. на 11.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,15/26,25 UAH/USD
€ – 32,25/32,45 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,430 UAH/RUB
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