RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 194195196197
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 11:25

Дата: 12 апреля 2018 г. на 12.15

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,04/26,15 UAH/USD
€ – 32,17/32,46 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,430 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63182
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3783 раз.
Подякували: 7173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 16:27

Дата: 12 апреля 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт

$ - 26,06/26,20 UAH/USD (с утра - 26,01/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,04/26,15 UAH/USD)
€ – 32,23/32,52 UAH/EUR (с утра – 32,17/32,46 UAH/EUR, к полудню - 32,17/32,46 UAH/EUR)
RUB 0,415/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,411/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,413/0,420 UAH/RUB)
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63182
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3783 раз.
Подякували: 7173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 08:52

Дата: 13 апреля 2018 г. на 09.48

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,08/26,19 UAH/USD
€ – 32,20/32,45 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,427 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63182
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3783 раз.
Подякували: 7173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:50

Дата: 13 апреля 2018 г. на 11.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,15/26,25 UAH/USD
€ – 32,25/32,45 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,430 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63182
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3783 раз.
Подякували: 7173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:13

Дата: 13 апреля 2018 г. на 16.00
Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,10/26,23 UAH/USD (с утра - 26,08/26,19 UAH/USD, к полудню - 26,15/26,25 UAH/USD)
€ – 32,24/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,20/32,45 UAH/EUR, к полудню - 32,25/32,45 UAH/EUR)
RUB 0,417/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,427 UAH/RUB, к полудню - 0,417/0,430 UAH/RUB)
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63182
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3783 раз.
Подякували: 7173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 08:50

Дата: 16 апреля 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,06/26,20 UAH/USD
€ – 32,15/32,43 UAH/EUR
RUB – 0,408/0,419 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63182
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3783 раз.
Подякували: 7173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 09:17

Доброе утро!
26,08(11)/26,17(20)
32,15(25)/32,40(45)
0,410(2)/0,418(20)
Обменка на Центральном Рынке
http://obmenka-kharkov.com/
basis_kk
 
Повідомлень: 216
З нами з: 02.09.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 10:53

Дата: 16 апреля 2018 г. на 11.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,06/26,17 UAH/USD
€ – 32,20/32,43 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,421 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63182
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3783 раз.
Подякували: 7173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 16:29

Дата: 16 апреля 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,01/26,15 UAH/USD (с утра - 26,06/26,20 UAH/USD, к полудню - 26,06/26,17 UAH/USD)
€ – 32,12/32,46 UAH/EUR (с утра – 32,15/32,43 UAH/EUR, к полудню - 32,20/32,43 UAH/EUR)
RUB 0,413/0,422 UAH/RUB (с утра - 0,408/0,419 UAH/RUB, к полудню - 0,413/0,421 UAH/RUB)
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63182
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3783 раз.
Подякували: 7173 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 194195196197
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют у Запоріжжі 1 ... 174, 175, 176
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:17
1757 116307
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 кві, 2018 16:32
дядя Caша
Курси валют у Києві 1 ... 179, 180, 181
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:06
1804 125839
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 кві, 2018 16:31
дядя Caша
Курси валют у Дніпро 1 ... 230, 231, 232
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:07
2314 151857
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 кві, 2018 16:30
дядя Caша
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5836)
16.04.2018 18:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.