Курси валют у Харкові

Дата: 17 апреля 2018 г. на 12.07
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,04/26,15 UAH/USD
€ – 32,19/32,50 UAH/EUR
RUB – 0,419/0,427 UAH/RUB
|
|
|
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Вів 17 кві, 2018 11:21
Дата: 17 апреля 2018 г. на 12.07
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,04/26,15 UAH/USD
€ – 32,19/32,50 UAH/EUR
RUB – 0,419/0,427 UAH/RUB
Додано: Вів 17 кві, 2018 16:14
Дата: 17 апреля 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,05/26,16 UAH/USD (с утра - 26,05/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,04/26,15 UAH/USD)
€ – 32,19/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,20/32,45 UAH/EUR, к полудню - 32,19/32,50 UAH/EUR)
RUB 0,419/0,427 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,426 UAH/RUB, к полудню - 0,419/0,427 UAH/RUB)
Додано: Сер 18 кві, 2018 08:58
Дата: 18 апреля 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,06/26,17 UAH/USD
€ – 32,23/32,48 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,425 UAH/RUB
Додано: Сер 18 кві, 2018 09:40
Дата: 18 апреля 2018 г. на 10.35
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,08/26,20 UAH/USD
€ – 32,23/32,52 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,425 UAH/RUB
Додано: Сер 18 кві, 2018 11:24
Дата: 18 апреля 2018 г. на 12.22
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,10/26,20 UAH/USD
€ – 32,23/32,52 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,423 UAH/RUB
Додано: Сер 18 кві, 2018 16:11
Дата: 18 апреля 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,07/26,17 UAH/USD (с утра - 26,06/26,17 UAH/USD, к полудню - 26,10/26,20 UAH/USD)
€ – 32,25/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,23/32,48 UAH/EUR, к полудню - 32,23/32,52 UAH/EUR)
RUB 0,418/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,419/0,425 UAH/RUB, к полудню - 0,418/0,425 UAH/RUB)
Додано: Чет 19 кві, 2018 09:04
Дата: 19 апреля 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,05/26,15 UAH/USD
€ – 32,19/32,54 UAH/EUR
RUB – 0,423/0,431 UAH/RUB
реклама
|