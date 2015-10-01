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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 195196197198
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 11:21

Дата: 17 апреля 2018 г. на 12.07

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,04/26,15 UAH/USD
€ – 32,19/32,50 UAH/EUR
RUB – 0,419/0,427 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 16:14

Дата: 17 апреля 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,05/26,16 UAH/USD (с утра - 26,05/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,04/26,15 UAH/USD)
€ – 32,19/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,20/32,45 UAH/EUR, к полудню - 32,19/32,50 UAH/EUR)
RUB 0,419/0,427 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,426 UAH/RUB, к полудню - 0,419/0,427 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 08:58

Дата: 18 апреля 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,06/26,17 UAH/USD
€ – 32,23/32,48 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,425 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:40

Дата: 18 апреля 2018 г. на 10.35

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,08/26,20 UAH/USD
€ – 32,23/32,52 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,425 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 11:24

Дата: 18 апреля 2018 г. на 12.22

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,10/26,20 UAH/USD
€ – 32,23/32,52 UAH/EUR
RUB – 0,418/0,423 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 16:11

Дата: 18 апреля 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,07/26,17 UAH/USD (с утра - 26,06/26,17 UAH/USD, к полудню - 26,10/26,20 UAH/USD)
€ – 32,25/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,23/32,48 UAH/EUR, к полудню - 32,23/32,52 UAH/EUR)
RUB 0,418/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,419/0,425 UAH/RUB, к полудню - 0,418/0,425 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 09:04

Дата: 19 апреля 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,05/26,15 UAH/USD
€ – 32,19/32,54 UAH/EUR
RUB – 0,423/0,431 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:30

Дата: 19 апреля 2018 г. на 12.28

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,06/26,23 UAH/USD
€ – 32,23/32,57 UAH/EUR
RUB – 0,421/0,430 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 16:32

Дата: 19 апреля 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,08/26,18 UAH/USD (с утра - 26,05/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,06/26,23 UAH/USD)
€ – 32,30/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,19/32,54 UAH/EUR, к полудню - 32,23/32,57 UAH/EUR)
RUB 0,422/0,430 UAH/RUB (с утра - 0,423/0,431 UAH/RUB, к полудню - 0,421/0,430 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:51

Дата: 20 апреля 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,05/26,15 UAH/USD
€ – 32,20/32,45 UAH/EUR
RUB – 0,421/0,428 UAH/RUB
дядя Caша
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