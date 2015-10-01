Курси валют у Харкові

Дата: 20 апреля 2018 г. на 11.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,05/26,13 UAH/USD
€ – 32,22/32,45 UAH/EUR
RUB – 0,422/0,428 UAH/RUB
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:46
Дата: 20 апреля 2018 г. на 11.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,05/26,13 UAH/USD
€ – 32,22/32,45 UAH/EUR
RUB – 0,422/0,428 UAH/RUB
Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:16
Дата: 20 апреля 2018 г. на 16.15
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,05/26,14 UAH/USD (с утра - 26,05/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,05/26,13 UAH/USD)
€ – 32,06/32,430 UAH/EUR (с утра – 32,20/32,45 UAH/EUR, к полудню - 32,20/32,45 UAH/EUR)
RUB 0,420/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,421/0,428 UAH/RUB, к полудню - 0,422/0,428 UAH/RUB)
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