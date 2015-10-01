Курси валют у Харкові

Дата: 20 апреля 2018 г. на 11.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,05/26,13 UAH/USD
€ – 32,22/32,45 UAH/EUR
RUB – 0,422/0,428 UAH/RUB
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:46
Дата: 20 апреля 2018 г. на 11.45
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,05/26,13 UAH/USD
€ – 32,22/32,45 UAH/EUR
RUB – 0,422/0,428 UAH/RUB
Додано: П'ят 20 кві, 2018 15:16
Дата: 20 апреля 2018 г. на 16.15
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,05/26,14 UAH/USD (с утра - 26,05/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,05/26,13 UAH/USD)
€ – 32,06/32,43 UAH/EUR (с утра – 32,20/32,45 UAH/EUR, к полудню - 32,20/32,45 UAH/EUR)
RUB 0,420/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,421/0,428 UAH/RUB, к полудню - 0,422/0,428 UAH/RUB)
Додано: Пон 23 кві, 2018 08:51
Дата: 23 апреля 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,06/26,15 UAH/USD
€ – 32,05/32,35 UAH/EUR
RUB – 0,420/0,427 UAH/RUB
Додано: Пон 23 кві, 2018 10:50
Дата: 23 апреля 2018 г. на 11.49
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,01/26,14 UAH/USD
€ – 32,04/32,33 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,423 UAH/RUB
Додано: Пон 23 кві, 2018 16:14
Дата: 23 апреля 2018 г. на 17.13
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,01/26,14 UAH/USD (с утра - 26,05/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,05/26,13 UAH/USD)
€ – 31,86/32,30 UAH/EUR (с утра – 32,05/32,35 UAH/EUR, к полудню - 32,04/32,33 UAH/EUR)
RUB 0,416/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,427 UAH/RUB, к полудню - 0,416/0,423 UAH/RUB)
Додано: Вів 24 кві, 2018 08:52
Дата: 24 апреля 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,03/26,14 UAH/USD
€ – 31,83/32,22 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,425 UAH/RUB
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