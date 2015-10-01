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Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Сер 25 кві, 2018 16:01
Дата: 25 апреля 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,01/26,15 UAH/USD (с утра - 26,01/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,06/26,19 UAH/USD)
€ – 31,80/32,22 UAH/EUR (с утра – 31,86/32,26 UAH/EUR, к полудню - 31,92/32,31 UAH/EUR)
RUB 0,414/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,425 UAH/RUB, к полудню - 0,418/0,425 UAH/RUB)
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Додано: Чет 26 кві, 2018 08:54
Дата: 26 апреля 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,01/26,15 UAH/USD
€ – 31,73/32,17 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,422 UAH/RUB
-
дядя Caша
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- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 63487
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3806 раз.
- Подякували: 7210 раз.
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Додано: Чет 26 кві, 2018 10:55
Дата: 26 апреля 2018 г. на 11.53
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,01/26,15 UAH/USD
€ – 31,80/32,19 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,421 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 63487
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3806 раз.
- Подякували: 7210 раз.
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