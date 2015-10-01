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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 197198199200
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:01

Дата: 25 апреля 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,01/26,15 UAH/USD (с утра - 26,01/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,06/26,19 UAH/USD)
€ – 31,80/32,22 UAH/EUR (с утра – 31,86/32,26 UAH/EUR, к полудню - 31,92/32,31 UAH/EUR)
RUB 0,414/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,425 UAH/RUB, к полудню - 0,418/0,425 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 08:54

Дата: 26 апреля 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,01/26,15 UAH/USD
€ – 31,73/32,17 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,422 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 10:55

Дата: 26 апреля 2018 г. на 11.53

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,01/26,15 UAH/USD
€ – 31,80/32,19 UAH/EUR
RUB – 0,412/0,421 UAH/RUB
дядя Caша
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Подякував: 3808 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 16:04

Дата: 26 апреля 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 25,96/26,10 UAH/USD (с утра - 26,01/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,01/26,15 UAH/USD)
€ – 31,73/32,19 UAH/EUR (с утра – 31,73/32,17 UAH/EUR, к полудню - 31,80/32,19 UAH/EUR)
RUB 0,411/0,419 UAH/RUB (с утра - 0,414/0,422 UAH/RUB, к полудню - 0,412/0,422 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлень: 63563
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 09:05

Дата: 27 апреля 2018 г. на 09.58

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 25,91/26,10 UAH/USD
€ – 31,47/32,10 UAH/EUR
RUB – 0,411/0,418 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлень: 63563
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Подякував: 3808 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 11:07

Дата: 27 апреля 2018 г. на 12.03

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 25,92/26,10 UAH/USD
€ – 31,65/32,11 UAH/EUR
RUB – 0,411/0,418 UAH/RUB
дядя Caша
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Подякував: 3808 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:04

Дата: 27 апреля 2018 г. на 16.00
Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,00/26,10 UAH/USD (с утра - 25,91/26,10 UAH/USD, к полудню - 25,92/26,10 UAH/USD)
€ – 31,80/32,10 UAH/EUR (с утра – 31,47/32,10 UAH/EUR, к полудню - 31,65/32,11 UAH/EUR)
RUB 0,412/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,411/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,411/0,418 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 08:56

Дата: 02 мая 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,01/26,15 UAH/USD
€ – 31,34/31,90 UAH/EUR
RUB – 0,407/0,417 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:01

Дата: 02 мая 2018 г. на 11.55

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 25,96/26,10 UAH/USD
€ – 31,27/31,60 UAH/EUR
RUB – 0,406/0,416 UAH/RUB
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