Курси валют у Харкові

Дата: 03 мая 2018 г. на 10.05
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 25,96/26,10 UAH/USD
€ – 31,25/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,404/0,413 UAH/RUB
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 03 тра, 2018 09:31
Дата: 03 мая 2018 г. на 10.05
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 25,96/26,10 UAH/USD
€ – 31,25/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,404/0,413 UAH/RUB
Додано: Чет 03 тра, 2018 11:07
Дата: 03 мая 2018 г. на 12.03
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,00/26,07 UAH/USD
€ – 31,35/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,406/0,412 UAH/RUB
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