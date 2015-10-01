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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 198199200201
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:31

Дата: 03 мая 2018 г. на 10.05

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 25,96/26,10 UAH/USD
€ – 31,25/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,404/0,413 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 11:07

Дата: 03 мая 2018 г. на 12.03

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,00/26,07 UAH/USD
€ – 31,35/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,406/0,412 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 16:01

Дата: 03 мая 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,03/26,10 UAH/USD (с утра - 25,96/26,10 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,07 UAH/USD)
€ – 31,35/31,70 UAH/EUR (с утра – 31,25/31,70 UAH/EUR, к полудню - 31,35/31,70 UAH/EUR)
RUB 0,406/0,412 UAH/RUB (с утра - 0,404/0,413 UAH/RUB, к полудню - 0,406/0,412 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:11

Дата: 04 мая 2018 г. на 10.00

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,03/26,12 UAH/USD
€ – 31,35/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,407/0,413 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:52

Дата: 04 мая 2018 г. на 11.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,06/26,15 UAH/USD
€ – 31,40/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,409/0,415 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 15:44

Дата: 04 мая 2018 г. на 16.00
Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,06/26,15 UAH/USD (с утра - 26,03/26,12 UAH/USD, к полудню - 26,06/26,15 UAH/USD)
€ – 31,40/31,70 UAH/EUR (с утра – 31,35/31,70 UAH/EUR, к полудню - 31,40/31,70 UAH/EUR)
RUB 0,409/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,407/0,413 UAH/RUB, к полудню - 0,409/0,415 UAH/RUB)
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 09:21

Дата: 05 мая 2018 г. на 10.20

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,08/26,18 UAH/USD
€ – 31,40/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,409/0,415 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 11:01

Дата: 05 мая 2018 г. на 12.01

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,08/26,18 UAH/USD
€ – 31,40/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,418 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 08:54

Дата: 07 мая 2018 г. на 09.53

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,04/26,14 UAH/USD
€ – 31,30/31,63 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,416 UAH/RUB
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