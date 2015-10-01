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Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Пон 07 тра, 2018 16:11
Дата: 07 мая 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,08/26,16 UAH/USD (с утра - 26,04/26,14 UAH/USD, к полудню - 26,08/26,18 UAH/USD)
€ – 31,30/31,55 UAH/EUR (с утра – 31,30/31,63 UAH/EUR, к полудню - 31,30/31,63 UAH/EUR)
RUB 0,410/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,416 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,416 UAH/RUB)
-
дядя Caша
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- Нострадамус Jr
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- Повідомлень: 63806
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3830 раз.
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Додано: Вів 08 тра, 2018 09:01
Дата: 08 мая 2018 г. на 10.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,08/26,16 UAH/USD
€ – 31,30/31,55 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,415 UAH/RUB
-
дядя Caша
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- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 63806
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3830 раз.
- Подякували: 7242 раз.
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Додано: Вів 08 тра, 2018 11:21
Дата: 08 мая 2018 г. на 12.19
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,05/26,14 UAH/USD
€ – 31,30/31,55 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,413 UAH/RUB
-
дядя Caша
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- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 63806
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3830 раз.
- Подякували: 7242 раз.
-
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Додано: Вів 08 тра, 2018 15:11
Дата: 08 мая 2018 г. на 16.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,05/26,17 UAH/USD (с утра - 26,08/26,16 UAH/USD, к полудню - 26,05/26,14 UAH/USD)
€ – 31,20/31,40 UAH/EUR (с утра – 31,30/31,55 UAH/EUR, к полудню - 31,30/31,55 UAH/EUR)
RUB 0,407/0,412 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,415 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,413 UAH/RUB)
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дядя Caша
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- Нострадамус Jr
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- Повідомлень: 63806
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3830 раз.
- Подякували: 7242 раз.
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Додано: Чет 10 тра, 2018 08:57
Дата: 10 мая 2018 г. на 10.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,10/26,18 UAH/USD
€ – 31,10/31,35 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,414 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 63806
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3830 раз.
- Подякували: 7242 раз.
-
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Додано: Чет 10 тра, 2018 11:12
Дата: 10 мая 2018 г. на 12.10
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,08/26,17 UAH/USD
€ – 31,10/31,35 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,415 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 63806
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3830 раз.
- Подякували: 7242 раз.
-
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Додано: Чет 10 тра, 2018 16:22
Дата: 10 мая 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,08/26,15 UAH/USD (с утра - 26,10/26,18 UAH/USD, к полудню - 26,08/26,17 UAH/USD)
€ – 31,10/31,35 UAH/EUR (с утра – 31,10/31,35 UAH/EUR, к полудню - 31,10/31,35 UAH/EUR)
RUB 0,410/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,414 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,415 UAH/RUB)
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дядя Caша
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- Нострадамус Jr
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- Повідомлень: 63806
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3830 раз.
- Подякували: 7242 раз.
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:08
Дата: 11 мая 2018 г. на 10.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,08/26,16 UAH/USD
€ – 31,15/31,40 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,420 UAH/RUB
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 63806
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3830 раз.
- Подякували: 7242 раз.
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:49
Дата: 11 мая 2018 г. на 11.48
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,05/26,13 UAH/USD
€ – 31,15/31,40 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,420 UAH/RUB
-
дядя Caша
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- Нострадамус Jr
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- Повідомлень: 63806
- З нами з: 29.05.06
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- Подякували: 7242 раз.
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