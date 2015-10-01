RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 199200201202
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 16:11

Дата: 07 мая 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,08/26,16 UAH/USD (с утра - 26,04/26,14 UAH/USD, к полудню - 26,08/26,18 UAH/USD)
€ – 31,30/31,55 UAH/EUR (с утра – 31,30/31,63 UAH/EUR, к полудню - 31,30/31,63 UAH/EUR)
RUB 0,410/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,416 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,416 UAH/RUB)
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63806
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3830 раз.
Подякували: 7242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 09:01

Дата: 08 мая 2018 г. на 10.00

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,08/26,16 UAH/USD
€ – 31,30/31,55 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,415 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63806
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3830 раз.
Подякували: 7242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 11:21

Дата: 08 мая 2018 г. на 12.19

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,05/26,14 UAH/USD
€ – 31,30/31,55 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,413 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63806
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3830 раз.
Подякували: 7242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 15:11

Дата: 08 мая 2018 г. на 16.00
Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,05/26,17 UAH/USD (с утра - 26,08/26,16 UAH/USD, к полудню - 26,05/26,14 UAH/USD)
€ – 31,20/31,40 UAH/EUR (с утра – 31,30/31,55 UAH/EUR, к полудню - 31,30/31,55 UAH/EUR)
RUB 0,407/0,412 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,415 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,413 UAH/RUB)
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63806
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3830 раз.
Подякували: 7242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 08:57

Дата: 10 мая 2018 г. на 10.00

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,10/26,18 UAH/USD
€ – 31,10/31,35 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,414 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63806
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3830 раз.
Подякували: 7242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:12

Дата: 10 мая 2018 г. на 12.10

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,08/26,17 UAH/USD
€ – 31,10/31,35 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,415 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63806
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3830 раз.
Подякували: 7242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:22

Дата: 10 мая 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,08/26,15 UAH/USD (с утра - 26,10/26,18 UAH/USD, к полудню - 26,08/26,17 UAH/USD)
€ – 31,10/31,35 UAH/EUR (с утра – 31,10/31,35 UAH/EUR, к полудню - 31,10/31,35 UAH/EUR)
RUB 0,410/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,414 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,415 UAH/RUB)
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63806
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3830 раз.
Подякували: 7242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 09:08

Дата: 11 мая 2018 г. на 10.00

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,08/26,16 UAH/USD
€ – 31,15/31,40 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,420 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63806
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3830 раз.
Подякували: 7242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:49

Дата: 11 мая 2018 г. на 11.48

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,05/26,13 UAH/USD
€ – 31,15/31,40 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,420 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63806
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3830 раз.
Подякували: 7242 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 199200201202
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют у Дніпро 1 ... 236, 237, 238
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:07
2378 156232
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 тра, 2018 11:20
дядя Caша
Курси валют у Запоріжжі 1 ... 179, 180, 181
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:17
1806 118861
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 тра, 2018 11:20
дядя Caша
Курси валют у Києві 1 ... 184, 185, 186
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:06
1853 128824
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 тра, 2018 11:19
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.