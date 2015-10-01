Курси валют у Харкові

Дата: 14 мая 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,08/26,15 UAH/USD
€ – 31,20/31,40 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,421 UAH/RUB
|
|
|
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Пон 14 тра, 2018 09:04
Дата: 14 мая 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,08/26,15 UAH/USD
€ – 31,20/31,40 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,421 UAH/RUB
Додано: Пон 14 тра, 2018 10:53
Дата: 14 мая 2018 г. на 11.52
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,07/26,13 UAH/USD
€ – 31,20/31,37 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,421 UAH/RUB
|