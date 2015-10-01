RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Курси валют у твоєму місті
/
Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 200201202203
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 09:04

Дата: 14 мая 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,08/26,15 UAH/USD
€ – 31,20/31,40 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,421 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63884
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3833 раз.
Подякували: 7246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:53

Дата: 14 мая 2018 г. на 11.52

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,07/26,13 UAH/USD
€ – 31,20/31,37 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,421 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63884
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3833 раз.
Подякували: 7246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:35

Дата: 14 мая 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,07/26,13 UAH/USD (с утра - 26,08/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,07/26,13 UAH/USD)
€ – 31,15/31,30 UAH/EUR (с утра – 31,20/31,40 UAH/EUR, к полудню - 31,20/31,37 UAH/EUR)
RUB 0,416/0,421 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,421 UAH/RUB, к полудню - 0,416/0,421 UAH/RUB)
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63884
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3833 раз.
Подякували: 7246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 09:01

Дата: 15 мая 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,05/26,13 UAH/USD
€ – 31,20/31,35 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,421 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63884
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3833 раз.
Подякували: 7246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 11:02

Дата: 15 мая 2018 г. на 11.56

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,05/26,13 UAH/USD
€ – 31,15/31,33 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,421 UAH/RUB
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63884
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3833 раз.
Подякували: 7246 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 200201202203
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Курси валют у Києві 1 ... 184, 185, 186
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:06
1859 129397
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 тра, 2018 11:55
дядя Caша
Курси валют в Одесі 1 ... 59, 60, 61
Модератор » Чет 01 жов, 2015 15:02
603 50807
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 тра, 2018 11:28
дядя Caша
Курси валют у Дніпро 1 ... 237, 238, 239
Модератор » Чет 01 жов, 2015 14:07
2386 156840
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 тра, 2018 11:08
дядя Caша

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Squeeze-out (244)
15.05.2018 13:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.