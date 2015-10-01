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Курси валют у Харкові

Курси валют у Харкові
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
  #<1 ... 200201202203
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 09:04

Дата: 14 мая 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,08/26,15 UAH/USD
€ – 31,20/31,40 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,421 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 10:53

Дата: 14 мая 2018 г. на 11.52

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,07/26,13 UAH/USD
€ – 31,20/31,37 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,421 UAH/RUB
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:35

Дата: 14 мая 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,07/26,13 UAH/USD (с утра - 26,08/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,07/26,13 UAH/USD)
€ – 31,15/31,30 UAH/EUR (с утра – 31,20/31,40 UAH/EUR, к полудню - 31,20/31,37 UAH/EUR)
RUB 0,416/0,421 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,421 UAH/RUB, к полудню - 0,416/0,421 UAH/RUB)
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 09:01

Дата: 15 мая 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,05/26,13 UAH/USD
€ – 31,20/31,35 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,421 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 11:02

Дата: 15 мая 2018 г. на 11.56

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,05/26,13 UAH/USD
€ – 31,15/31,33 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,421 UAH/RUB
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 16:07

Дата: 15 мая 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,07/26,14 UAH/USD (с утра - 26,05/26,13 UAH/USD, к полудню - 26,05/26,13 UAH/USD)
€ – 31,05/31,30 UAH/EUR (с утра – 31,20/31,35 UAH/EUR, к полудню - 31,15/31,33 UAH/EUR)
RUB 0,413/0,421 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,421 UAH/RUB, к полудню - 0,413/0,421 UAH/RUB)
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