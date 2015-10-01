Курси валют у Харкові

Дата: 14 мая 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,08/26,15 UAH/USD
€ – 31,20/31,40 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,421 UAH/RUB
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Пон 14 тра, 2018 09:04
Дата: 14 мая 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,08/26,15 UAH/USD
€ – 31,20/31,40 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,421 UAH/RUB
Додано: Пон 14 тра, 2018 10:53
Дата: 14 мая 2018 г. на 11.52
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,07/26,13 UAH/USD
€ – 31,20/31,37 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,421 UAH/RUB
Додано: Пон 14 тра, 2018 16:35
Дата: 14 мая 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,07/26,13 UAH/USD (с утра - 26,08/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,07/26,13 UAH/USD)
€ – 31,15/31,30 UAH/EUR (с утра – 31,20/31,40 UAH/EUR, к полудню - 31,20/31,37 UAH/EUR)
RUB 0,416/0,421 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,421 UAH/RUB, к полудню - 0,416/0,421 UAH/RUB)
Додано: Вів 15 тра, 2018 09:01
Дата: 15 мая 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,05/26,13 UAH/USD
€ – 31,20/31,35 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,421 UAH/RUB
Додано: Вів 15 тра, 2018 11:02
Дата: 15 мая 2018 г. на 11.56
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,05/26,13 UAH/USD
€ – 31,15/31,33 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,421 UAH/RUB
Додано: Вів 15 тра, 2018 16:07
Дата: 15 мая 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,07/26,14 UAH/USD (с утра - 26,05/26,13 UAH/USD, к полудню - 26,05/26,13 UAH/USD)
€ – 31,05/31,30 UAH/EUR (с утра – 31,20/31,35 UAH/EUR, к полудню - 31,15/31,33 UAH/EUR)
RUB 0,413/0,421 UAH/RUB (с утра - 0,413/0,421 UAH/RUB, к полудню - 0,413/0,421 UAH/RUB)
Додано: Сер 16 тра, 2018 08:59
Дата: 16 мая 2018 г. на 09.55
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,08/26,15 UAH/USD
€ – 31,05/31,30 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,419 UAH/RUB
Додано: Сер 16 тра, 2018 10:58
Дата: 16 мая 2018 г. на 10.38
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,10/26,15 UAH/USD
€ – 31,05/31,30 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,419 UAH/RUB
Додано: Сер 16 тра, 2018 14:54
Дата: 16 мая 2018 г. на 11.56
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,06/26,16 UAH/USD
€ – 30,98/31,31 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,419 UAH/RUB
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