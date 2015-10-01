Курси валют у Харкові

Дата: 17 мая 2018 г. на 09.58
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,10/26,16 UAH/USD
€ – 31,00/31,22 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,422 UAH/RUB
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Обговорюємо готівкові курси валют в містах України. Курси валют в банках, пунктах обміну валюти. Наявність валюти. Курси валют тіньового ринку.
Додано: Чет 17 тра, 2018 08:59
Дата: 17 мая 2018 г. на 09.58
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,10/26,16 UAH/USD
€ – 31,00/31,22 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,422 UAH/RUB
Додано: Чет 17 тра, 2018 11:02
Дата: 17 мая 2018 г. на 12.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,07/26,15 UAH/USD
€ – 30,96/31,23 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,421 UAH/RUB
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